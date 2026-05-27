महोबा में किसान की बेरहमी से हत्या, खेत पर बने मकान में मिला शव, अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू

महोबा में एक किसान की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के पिपरी गांव में खेत पर बने मकान में रहने वाले किसान का शव लहूलुहान हालत में मिला है. परिजनों का आरोप है कि किसी ने साथ में पार्टी करने के बाद लोहे के सब्बल से वार कर हाथ-पैर तोड़कर किसान को मौत के घाट उतारा है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र के पिपरी गांव के रहने वाले 54 वर्षीय किसान हरनारायण राजपूत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं.

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सब्बल से हमला कर किसान को उतारा मौत के घाट

परिजनों और रिश्तेदारों के मुताबिक, हत्यारों ने किसान के हाथ-पैर तोड़ दिए और लोहे के भारी सब्बल से वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. मृतक के साले बलदाऊ सिंह और दामाद रविन्द्र ने आशंका जताई है कि अज्ञात हमलावरों ने पहले किसान के साथ बैठकर पार्टी मनाई और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. हालांकि, हत्यारे कौन थे और इस वारदात के पीछे क्या रंजिश थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं, वारदात की सूचना मिलते ही महोबकंठ थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले को लेकर कुलपहाड़ सीओ रविकांत गौड़ ने बताया कि मृतक की पत्नी सुनीता देवी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

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