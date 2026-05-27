पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंची नाबालिग निकली प्रेग्नेंट, हरिद्वार में बाल विवाह का खुलासा

हरिद्वार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंची एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने का खुलासा हुआ है. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है, बल्कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को भी उजागर कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की को परिजन पेट में तेज दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों द्वारा जब उसका मेडिकल परीक्षण किया गया, तो जांच में सामने आया कि वह गर्भवती है. यह जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी.

उत्तराखंड BJP में कुछ ठीक नहीं चला रहा? गदरपुर में अरविंद पांडे के घर पर नेताओं की आवाजाही से बढ़ी चर्चाएं

जांच में बच्ची की बाल विवाह की बात आई सामने

जांच के दौरान पता चला कि बच्ची की कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी. यह शादी कथित रूप से कुछ समय पहले हुई थी और इसके बाद से वह अपने ससुराल में रह रही थी. नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि होते ही यह मामला बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आ गया.

मौके से भागे ससुराल पक्ष के लोग

जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. वहीं, बच्ची के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके.

अधिकारी बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने की बात भी कही गई है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिगों की शादी करना कानूनन अपराध है और इसमें शामिल सभी लोगों को सजा का प्रावधान है.

इस घटना ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ओर जहां सरकार बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामले यह दिखाते हैं कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी बनी हुई है.

फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. प्रशासन और बाल संरक्षण इकाइयां मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि पीड़िता को उचित देखभाल और न्याय मिल सके. यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी भी बेहद जरूरी है.

उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस को नई उर्जा देने की कोशिश! राहुल गांधी के दौरे से पार्टी में जगी उम्मीद