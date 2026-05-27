हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCorbett Tiger Reserve: कॉर्बेट के बाघ और गुलदार की गर्मियों में मौज, मांसाहारी जीवों को दी जा रही ‘मीट आइसक्रीम ट्रीट’

Corbett Tiger Reserve: कॉर्बेट के बाघ और गुलदार की गर्मियों में मौज, मांसाहारी जीवों को दी जा रही ‘मीट आइसक्रीम ट्रीट’

Corbett Tiger Reserve: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर में रह रहे बाघ और गुलदार भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए खास “मीट आइसक्रीम” का आनंद ले रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर में इन दिनों एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है. यहां रह रहे बाघ और गुलदार भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए खास “मीट आइसक्रीम” का आनंद ले रहे हैं. कॉर्बेट प्रशासन ने इन वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए शेडों में पंखे और कूलर लगाने के साथ-साथ ठंडे आहार की व्यवस्था भी की है.

ढेला रेस्क्यू सेंटर में इस समय 15 बाघ और 15 गुलदार रखे गए हैं. इनमें कई वन्यजीव गंभीर रूप से घायल, बीमार अथवा इंसानों के साथ संघर्ष की घटनाओं में शामिल रहे हैं. इन सभी की देखभाल कॉर्बेट प्रशासन की निगरानी में की जा रही है. घायल और बीमार वन्यजीवों के उपचार के लिए वरिष्ठ वाइल्डलाइफ वेटनरी डॉक्टर डॉ . दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में एक अनुभवी टीम लगातार कार्य कर रही है.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'देश में इस समय जो...'

मांसाहारी जीवों के लिए हर साल 1 करोड़ रुपये हो रहे खर्च

कॉर्बेट प्रशासन इन 30 मांसाहारी जीवों की देखरेख पर प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. गर्मी के मौसम में इन जानवरों को राहत देने के लिए शुरू किया गया “आइसक्रीम प्रयोग” खासा सफल साबित हो रहा है. दरअसल, इन बाघों और गुलदारों को दिए जाने वाले चिकन और दवाओं को विशेष तरीके से बर्फ में जमा कर आइसक्रीम जैसा रूप दिया जाता है. इससे जानवरों को ठंडक भी मिलती है और जरूरी पोषण व दवाएं भी आसानी से मिल जाती हैं.

रेस्क्यू सेंटर के जीवों के लिए तनाव मुक्त जीवन देने का प्रयास

कॉर्बेट के निदेशक डॉ. साकेत बडोला के अनुसार, यह प्रयोग वन्यजीवों को काफी पसंद आ रहा है. उनका कहना है कि रेस्क्यू सेंटर में रह रहे इन जीवों को बेहतर और तनावमुक्त जीवन देने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं. कई घायल बाघ और गुलदार उपचार के बाद स्वस्थ होकर दोबारा जंगल में छोड़े भी जा चुके हैं.

रेस्क्यू सेंटर के विस्तार पर विचार कर रहा प्रबंधन

हालांकि, कुछ ऐसे वन्यजीव भी हैं जो गंभीर रूप से घायल होने या मानव-वन्यजीव संघर्ष में शामिल रहने के कारण अब जीवनभर इसी रेस्क्यू सेंटर में रहेंगे. फिलहाल ढेला रेस्क्यू सेंटर अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह भर चुका है. ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन इसके विस्तार की योजना पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में और अधिक जरूरतमंद वन्यजीवों को सुरक्षित आश्रय मिल सके.

उत्तराखंड BJP में कुछ ठीक नहीं चला रहा? गदरपुर में अरविंद पांडे के घर पर नेताओं की आवाजाही से बढ़ी चर्चाएं

Published at : 27 May 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Corbett Tiger Reserve UTTARAKHAND NEWS Ramnagar Newes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Corbett Tiger Reserve: कॉर्बेट के बाघ और गुलदार की गर्मियों में मौज, मांसाहारी जीवों को दी जा रही ‘मीट आइसक्रीम ट्रीट’
कॉर्बेट के बाघ और गुलदार की गर्मियों में मौज, मांसाहारी जीवों को दी जा रही ‘मीट आइसक्रीम ट्रीट’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस को नई उर्जा देने की कोशिश! राहुल गांधी के दौरे से पार्टी में जगी उम्मीद
उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस को नई उर्जा देने की कोशिश! राहुल गांधी के दौरे से पार्टी में जगी उम्मीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में किसान की बेरहमी से हत्या, खेत पर बने मकान में मिला शव, अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू
महोबा में किसान की बेरहमी से हत्या, खेत पर बने मकान में मिला शव, अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंची नाबालिग निकली प्रेग्नेंट, हरिद्वार में बाल विवाह का खुलासा
पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंची नाबालिग निकली प्रेग्नेंट, हरिद्वार में बाल विवाह का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
West Bengal Politics: घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari का ताबड़तोड़ एक्शन | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
विश्व
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
धर्म
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget