Mahoba News: महोबा में खाद की किल्लत, डीएम की चौखट पर पहुंचे बबेड़ी गांव के किसान

महोबा में रबी की बुवाई का समय नजदीक आते ही खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं. कबरई ब्लॉक के बबेड़ी गांव के किसानों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से खाद उपलब्ध कराने की गुहार लगाई. किसानों का कहना है कि इस बार खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बताया गया कि, बबेड़ी गांव के किसानों को अब तक सुरहा गांव की सोसायटी से खाद मिलती थी. यह सोसायटी उनके गांव से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्षों से किसान यहीं से आसानी से खाद लेते रहे हैं. इस बार उन्हें ग्योडी गांव की सोसायटी से जोड़ दिया गया है, जो लगभग छह किलोमीटर दूर है. ग्योडी बड़ी ग्राम पंचायत है और वहां की सोसायटी से पहले से ही कई गांव जुड़े हुए हैं. इस वजह से बबेड़ी गांव के किसानों के लिए खाद मिलना और भी मुश्किल हो गया है.

नई व्यवस्था के कारण खाद मिलना असंभव- किसान

किसानों का कहना है कि ग्योडी की सोसायटी पर पहले से ही लंबी कतारें लगती हैं. ऐसे में उन्हें खाद मिलना तो दूर, घंटों की मशक्कत करनी पड़ रही है. लंबी दूरी तय कर खाद लेने जाना समय और श्रम की बर्बादी भी साबित हो रहा है. किसानों का आरोप है कि नई व्यवस्था के कारण उन्हें खाद मिलना लगभग असंभव हो गया है.

किसानों ने डीएम से की ये मांग

इस समस्या से आहत होकर गांव के जयराम, रामौतार, जितेंद्र, वीरेंद्र, बाबू समेत करीब एक सैकड़ा किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और एक सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा. किसानों ने कहा कि बुवाई का सीजन शुरू होने वाला है और खाद न मिलने से उनकी फसलें संकट में पड़ सकती हैं. उन्होंने मांग की कि उनकी सोसायटी को फिर से सुरहा गांव से जोड़ा जाए.

किसानों ने दिया अल्टीमेटम

जिला मुख्यालय पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे. वहीं, प्रशासन ने किसानों की समस्याओं पर विचार का आश्वासन दिया है. फिलहाल अब देखने वाली यह होगी कि किसानों की समस्याओं का कब तक समाधान किया जाता है.