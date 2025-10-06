देवरिया में स्कूल प्रबंधक पर 8वीं की छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी
UP News: देवरिया के सदर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने स्कूल प्रबंधक पर अपनी बेटी से रेप का आरोप लगाया है, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
उत्तर प्रदेश के देवरिया में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, बच्ची से घिनौना कृत्य का आरोप स्कूल प्रबंधक पर लगा है. पीड़ित छात्रा के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है. पीड़ित की तरफ से मिली तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
घटना के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक, यह घटना देवरिया जनपद के सदर थाना क्षेत्र इलाके की है. यहां रहने वाले एक पिता ने आरोप लगाया है कि कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बच्ची से स्कूल प्रबंधक पिछले एक साल से घिनौना कृत्य कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण और बलात्कार कर रहा था.
आरोपी ने फेल करने की धमकी देकर किया रेप
बच्ची के बताए अनुसार पिता ने कहा कि, इस स्कूल का प्रबंधक उनकी बच्ची के साथ पिछले एक साल से ऑफिस में बुलाकर कर उसका शारीरिक शोषण करता था और उसे धमकता था कि वह किसी से कहा तो उसे क्लास में फेल कर देगा. पिता के अनुसार, उनकी बेटी किड्स बेरी स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है. बच्ची की आयु 12 साल है.
आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ
आपको बता दें पीड़ित छात्रा के पिता पीएससी में आरक्षित के पद पर तैनात है. पिता की तरफ से इस मामले में आज तहरीर देकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. साथ ही पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.
इस बाबत, सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय रेड्डी ने बताया कि आज सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है.
ये भी पढ़ें: पिता की हत्या का 15 साल बाद बेटे ने लिया बदला, गोली मारकर आरोपी को उतारा मौत के घाट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL