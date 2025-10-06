हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेवरिया में स्कूल प्रबंधक पर 8वीं की छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी

देवरिया में स्कूल प्रबंधक पर 8वीं की छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी

UP News: देवरिया के सदर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने स्कूल प्रबंधक पर अपनी बेटी से रेप का आरोप लगाया है, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

By : संजीत शाही | Updated at : 06 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के देवरिया में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, बच्ची से घिनौना कृत्य का आरोप स्कूल प्रबंधक पर लगा है. पीड़ित छात्रा के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है. पीड़ित की तरफ से मिली तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
 
घटना के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक, यह घटना देवरिया जनपद के सदर थाना क्षेत्र इलाके की है. यहां रहने वाले एक पिता ने आरोप लगाया है कि कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बच्ची से स्कूल प्रबंधक पिछले एक साल से घिनौना कृत्य कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण और बलात्कार कर रहा था.

आरोपी ने फेल करने की धमकी देकर किया रेप

बच्ची के बताए अनुसार पिता ने कहा कि, इस स्कूल का प्रबंधक उनकी बच्ची के साथ पिछले एक साल से ऑफिस में बुलाकर कर उसका शारीरिक शोषण करता था और उसे धमकता था कि वह किसी से कहा तो उसे क्लास में फेल कर देगा. पिता के अनुसार, उनकी बेटी किड्स बेरी स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है. बच्ची की आयु 12 साल है.

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ

आपको बता दें पीड़ित छात्रा के पिता पीएससी में आरक्षित के पद पर तैनात है. पिता की तरफ से इस मामले में आज तहरीर देकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. साथ ही पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

इस बाबत, सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय रेड्डी ने बताया कि आज सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है.

ये भी पढ़ें: पिता की हत्या का 15 साल बाद बेटे ने लिया बदला, गोली मारकर आरोपी को उतारा मौत के घाट

Published at : 06 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Deoria News Deoria Rape
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
जनरल नॉलेज
Bihar Election 2025: मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
हेल्थ
how to detect kidney failure early: बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget