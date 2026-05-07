महोबा में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था किसान, आकाशीय बिजली गिरने से मौत
Mahoba News In Hindi: कबरई थाना क्षेत्र में बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे बैठे किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है.
महोबा में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 51 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई. कबरई थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी जगमोहन कुशवाहा अपने खेत में आम के बाग की रखवाली कर रहे थे, तभी बारिश के दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई. किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है.
जानकारी के मुताबिक, महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र की यह घटना है. जहां आकाशीय बिजली ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. राजीव नगर के रहने वाले 51 वर्षीय किसान जगमोहन कुशवाहा रोज की तरह अपने खेत पर गए थे. मौसम के मिजाज को देखते हुए वे अपने आम के बाग की रखवाली कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही बाग उनके जीवन का आखिरी पड़ाव साबित होगा.
बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था किसान
प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, सुबह के समय अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए जगमोहन पास ही स्थित एक घने आम के पेड़ के नीचे बैठ गए. इसी दौरान गरज के साथ कड़कती हुई आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर आ गिरी. बिजली का झटका इतना जोरदार था कि जगमोहन इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
खेत में बेसुध अवस्था में पड़ा था किसान
घटना का पता तब चला जब जगमोहन का भतीजा चंद्रभान दोपहर का भोजन लेकर खेत पहुंचा. वहां का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चाचा बेसुध जमीन पर पड़े थे. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मृतक के भाई राजाराम और भतीजे अशोक का कहना है कि जगमोहन ही परिवार का मुख्य सहारा थे. वे सुबह घर से मुस्कुराते हुए निकले थे, मगर उनकी जान चली गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा. पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों ने शासन से की मुआवजे की मांग
इस हादसे के बाद से पूरे राजीव नगर इलाके में मातम पसरा है.पीड़ित परिवार अब सरकार और जिला प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है. उन्होंने शासन से आर्थिक मदद की मांग की है ताकि इस संकट की घड़ी में परिवार को कुछ संबल मिल सके. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की शासकीय सहायता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL