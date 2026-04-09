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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली

Greater Noida News In Hindi: यह गिरोह घरेलू सामान ले जाने के लिए किराए पर वाहन करता और चालक को दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट करने की बात कहता था. गिरोह के सरगना पर 19 मुकदमे दर्ज है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 09 Apr 2026 07:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा बंद घरों और फ्लैटों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले बदमाशों से सूरजपुर कोतवाली पुलिस की वीरवार को मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. जिनमें दो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. यह गिरोह घरेलू सामान ले जाने के लिए किराए पर वाहन करता और चालक को दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट करने की बात कहता था. गिरोह के सरगना पर 19 मुकदमे दर्ज है.

पुलिस के मुताबिक टीम चेकिंग पर थी, जब इन्हें रोका गया तो इन्होने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिस पर जबाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह बड़ी सफलता है.

क्या है पूरा मामला ?

डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस की एक टीम मोजर बेयर गोलचक्कर के पास सर्विस रोड पर वाहन चैकिंग कर रही थी. उसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर चार युवक आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने रेलवे लाइन की तरफ जंगल में भागने लगे. पुलिस ने उनका पीछा करने पर बदमाशों ने खुद को घिरता देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान दो बदमाश बिहार के मोतीहारी निवासी 32 साल मुकेश उर्फ मुक्के और दनकौर के चीती गांव निवासी 29 वर्षीय आकाश घायल हो गए.

वहीं, पुलिस ने कॉबिंग के दौरान बिहार के मधुबनी निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र उर्फ देबू और अलीगढ़ के चंडोस निवासी सतपाल को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक-एक तमंचा, कारतूस, ड्रिल मशीन, दो ड्रिल रॉड व अन्य सामान बरामद किया है.

किराए पर वाहन लेकर करता था चोरी

यह गिरोह किराए पर वाहन लेता था और बंद घरों से आराम के साथ चोरी के सामान को उसमें भरकर ले जाता था. 9 मार्च को मिग्सन ग्रीन मेंशन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. ताला तोड़कर गिरोह के सदस्य वहां से फ्रिज, टीवी, इंवर्टर, बैटरी, चार हजार मीटर तांबे का तार, वाई-फाई मोडम आदि सामान गाड़ी में भरकर ले गए थे. यह गिरोह किराए पर वाहन करते समय चालक को एक घर से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने की बात कहता था.

चोरी का सामान भी बरामद

पुलिस ने देवेंद्र और सतपाल की निशानदेही पर फ्रिज, एलईडी टीवी, बैटरी एवं एक इंवर्टर बरामद किया है. साथ ही देवला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल से चारी किए गए कुकर, पांच प्लेट, दो भगौने बरामद किए गए है. साथ ही रेकी करने वाली दो बाइक बिना नंबर प्लेट की भी बरामद की है. पकड़े गए बदमाश मुकेश के खिलाफ झांसी और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न थानों में 9, आकाश के खिलाफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सात, देवेंद्र के खिलाफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न थानों में एनडीपीएस 19 और सतपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत 14 मुकदमे दर्ज है.

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Published at : 09 Apr 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS CRIME NEWS
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