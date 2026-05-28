अलीगढ़ के महिला अस्पताल में बवाल, पंखा बंद करने का विरोध करने पर तीमारदार को गार्ड ने बेरहमी से पीटा
Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ के अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी के लिए तीमारदार के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट की. आरोप है कि पंखा बंद करने का विरोध करने पर विवाद हुआ था.
अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम चिकित्सालय में उस वक्त बवाल मच गया जब पत्नी की डिलीवरी कराने आए युवक ने बार-बार पंखा बंद करने पर विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. इस दौरान उसने युवक को बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपी गार्ड और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.
ये घटना कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र स्थित मोहनलाल गौतम अस्पताल की है. जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के अनवराबाद अदोंन गांव के रहने वाले ज्ञान प्रकाश के साथ मारपीट की गई. पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि वो पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल आया था. जहां ऑपरेशन के बाद पत्नी ने बेटी को जन्म दिया. जिसके बाद मां और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था.
पंखा बंद करने से मना करने पर मारपीट
ज्ञान प्रकाश ने आरोप लगाया कि 25 मई की देर रात करीब 10:30 बजे अस्पताल का एक कर्मचारी भीषण गर्मी में बार-बार उनका पंखा बंद कर रहा था. इस पर उसने विरोध करते हुए पंखा बंद करने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर वहां के कर्मचारियों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और विवाद बढ़ गया.
आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड रमेश चंद ने अपने कुछ और साथियों को मौके पर बुला लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने ज्ञानप्रकाश पर लाठी-डंडों से हमला करते हुए मारपीट की. यहीं नहीं उसे नीचे गिराकर लात और घूंसे बरसाए.
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मारपीट की घटना का वीडियो वायरल
इस दौरान परिजन लगातार उसके बेटे को छोड़ने की गुहार लगाते रहे लेकिन, अस्पताल के स्टाफ ने उस पर हमले करना नहीं छोड़ा. इस बीच वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया.लोगों के दख़ल के बाद उसकी जान किसी तरह बच पाई. वही वीडियो बनती हुई देख मारपीट करने वाले सभी लोग मौके से भाग गए.
पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह के द्वारा बताया गया 25 मई का महिला जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उपरोक्त वीडियो के प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा थाने में तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो में पीड़ित के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के पहचान करने में जुटी है.
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Source: IOCL