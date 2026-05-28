बकरीद पर ताजमहल में नमाज, मुस्लिम समुदाय ने की गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग

मोहब्बत की नगरी आगरा में इस बार बकरीद का त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देता नजर आया. गुरुवार सुबह ताजमहल की शाही मस्जिद में भी बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मुल्क में अमन-चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. इस दौरान मुस्लिम महापंचायत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की.

बक़रीद के मौके पर नमाज़ के बाद ईदगाह के बाहर उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की ओर से एक अलग पहल देखने को मिली. जहां बड़ी संख्या मुस्लिम पंचायत के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि गाय देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

महापंचायत के सरपंच नदीम नूर और पदाधिकारी अमजल कुरैशी ने कहा कि इस्लाम इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है. मुसलमान भी गाय का अपमान बर्दाश्त नहीं करता. समाज में नफरत फैलाने वालों से बचना जरूरी है. उन्होंने आगरा की गंगा-जमुनी तहजीब का जिक्र करते हुए कहा कि यहां हमेशा से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती रही है. इस पहल का मकसद भी समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास को मजबूत करना है.

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मुस्लिम महापंचायत ने सरकार से की अपील

नदीम नूर ने कहा कि देश में गौ तस्करी और गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. बक़रीद पर मुस्लिम समाज के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मुल्क में अमन-चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर त्योहार की मुबारकबाद दी. तेज गर्मी और धूप के बावजूद लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया.

ईद-उल-अजहा के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल में सुबह तीन घंटे तक पर्यटकों और नमाजियों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा दी. सुबह सात बजे से दस बजे तक टिकट विंडो बंद रखी गई. बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंचे.

ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी रही ताकि किसी तरह की अफवाह या अव्यवस्था फैलने न पाए.

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