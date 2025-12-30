महोबा में दहेज और बेटा न होने की सनक ने एक विवाहिता की जान ले ली. 5 लाख रुपये और प्लॉट की मांग को लेकर संगीता को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों का जुल्म और बढ़ गया, जिसके चलते उसकी संदिग्ध मौत हो गई. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है.

महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली अंतर्गत बम्होरी कला गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 30 वर्षीय संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि दहेज के लोभियों और बेटा चाहने वाली छोटी मानसिकता बानगी है.

आपको बता दें कि बांदा के मटोंध निवासी परशुराम ने साल 2021 में अपनी बेटी संगीता का विवाह जितेंद्र के साथ बड़े अरमानों से किया था. दो लाख रुपये नगद और आभूषण और दहेज का सारा सामान दिया था लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही खुशियों को ग्रहण लग गया.

परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि पति जितेंद्र और ससुराल वाले 5 लाख रुपये नगद और एक प्लॉट की अतिरिक्त मांग को लेकर संगीता को आए दिन बेरहमी से पीटते थे. पीड़िता के भाई और पिता ने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. विवाद इतना बढ़ा कि पूर्व में पंचायतें हुईं और संगीता दो साल तक अपने मायके में रही. इसके बाद पुलिस और संभ्रांत लोगों के हस्तक्षेप पर पति उसे दोबारा घर ले गया, तो सबको लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा.

मौत से पहले फोन पर बताया था जान का खतरा

इसी बीच संगीता ने एक बेटी को जन्म दिया. लेकिन अफसोस, ममता की जीत न हो सकी. आरोप है कि बेटी पैदा होने के बाद प्रताड़ना का सिलसिला और तेज हो गया. बीती रात संगीता ने फोन कर अपनी जान का खतरा बताया था और मायके वालों से ले जाने की गुहार लगाई थी. लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर आई. मायके पक्ष का सीधा आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है.

पुलिस ने पीएम के लिए भेजा शव

फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.