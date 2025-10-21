महोबा में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से लगी आग, चार दुकानों में लाखों का नुकसान

महोबा जनपद में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब हाइटेंशन लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट से गिरी चिंगारी ने देखते ही देखते चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण आग में किराना, सब्जी और अंडे की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. घटना के समय सभी दुकानें बंद थीं और दुकानदार घरों में दीपावली का त्यौहार मना रहे थे. आग की लपटें उठते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

घटना स्थल और शुरुआती प्रयास

घटना जिले के कबरई थाना कस्बा क्षेत्र के बांदा चौराहा पर घटित हुई है. पीड़ित दुकानदार बताते है कि सुबह तड़के करीब चार बजे ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में तेज शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारी पहले एक पेड़ पर गिरी जिससे लगी आग ने दुकानों को अपनी जद में ले लिया. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. आसपास के लोगों ने जब धुआं और लपटें उठती देखीं तो पानी और बालू डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी.

दमकल टीम की कार्रवाई

सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग को तुरंत अवगत कराया गया, लेकिन बताया गया कि टीम को मौके पर पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लग गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक चारों दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं.

हुए नुकसान और प्रशासन से गुहार

घटना में किराना व्यापारी चेतराम साहू की दुकान में करीब तीन लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है. वहीं सब्जी व्यापारी सुरेश कुशवाहा और अरुण गुप्ता तथा अंडा विक्रेता कुलदीप साहू की दुकानों में एक-एक लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. कुल मिलाकर करीब छह लाख रुपये की क्षति बताई जा रही है. दीपावली के मौके पर गरीब तबके के इन दुकानदारों की रोजी-रोटी का जरिया राख में बदल गया.

पीड़ित व्यापारी अब खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ खड़े हैं और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं. स्थानीय लोगों ने भी जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ितों को शीघ्र सहायता प्रदान की जाए ताकि वे फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें.