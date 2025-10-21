पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. फिर क्या था, एक बार फिर महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर राजनीति छिड़ गई. बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इसे 'ऐतिहासिक धरोहर का अपमान' बताया और फिर बीजेपी नेता नितेश राणे भी इसपर भड़क उठे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दे डाली.

एक वीडियो जारी करते हुए नितेश राणे ने कहा, "शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास बसता है, वह हमारे शौर्य का प्रतीक है. वो शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के दिल के बहुत करीब है. अगर तुमको इतना ही शौक है उधर नमाज पढ़ने का, तो कल हमारे हिंदुत्व संगठन हाजी अली के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तुमको चलेगा? तब तुम लोगों का भावना आहत नहीं होगी?"

'मस्जिदों में क्यों नहीं पढ़ते नमाज?'- नितेश राणे

बात करते-करते नितेश राणे गुस्से में आ गए और उनकी आवाज तेज हो गए. उन्होंने आगे कहा, "तुमको वहां ही नमाज क्यों पढ़ना है? फिर मस्जिद में क्या करते हो? जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी गई है, उसे वहां प्रार्थना करनी चाहिए."

'हनुमान चालीसा पर किसी को मिर्च नहीं लगनी चाहिए'- नितेश राणे

इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आगे कहा, "...फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर आवाज उठाई तो सही ही किया न? वरना कल हाजी अली के बाहर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी या महा आरती की जाएगी, तो फिर तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए. फिर किसी को हरी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए."

शनिवार वाड़ा का किया गया 'शुद्धिकरण'

बीते रविवार (19 अक्टूबर) को सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन के साथ मिलकर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी शनिवार वाड़ा पहुंचीं और वहां जाकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान नमाज वाली जगह पर जाकर गौमूत्र छिड़का गया और गोबर से जगह का 'शुद्धिकरण' किया गया. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हो गई. काफी समय बाद पुलिस माहौल पर कंट्रोल पा सकी.