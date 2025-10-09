महोबा शहर में विद्युत विभाग ने बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. गुरुवार ( 9अक्टूबर) को विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भटीपुरा फीडर से जुड़े इलाकों में कांबिंग अभियान चलाया. इस दौरान विभाग ने बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और बकाया बिल की जांच करते हुए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में जागरूक किया. अभियान शहर के मकनियापुरा, बड़ीहॉट, हवेली दरवाजा और भटीपुरा क्षेत्रों में चलाया गया.

शहर में अचानक शुरू हुए इस अभियान से शहरवासियों में हड़कंप मच गया. विभागीय टीम ने जहां-जहां बिजली चोरी या अनियमितता की शिकायतें मिलीं, वहां सघन जांच की. अधिशासी अभियंता अजय कुमार के नेतृत्व में एसडीओ राकेश कुमार, मुख्यालय के जेई और विजिलेंस टीम अभियान में शामिल रही.

शहर में 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य

इस दौरान कई उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के हित में हैं और इनसे पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित होगी. अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि महोबा शहर में कुल 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 15 हजार मीटर लगाए जा चुके हैं.

SMS के माध्यम से प्राप्त होगा बिल

उन्होंने बताया कि पुराने मीटरों की जगह अब जीपीएस सिस्टम से युक्त स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता को हर माह का बिल सीधे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा. साथ ही, विभाग ने 10 प्रतिशत चेक मीटर भी लगाए हैं ताकि यह भरोसा बना रहे कि स्मार्ट मीटर सही रीडिंग दे रहे हैं.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज लगती है, तो पुराने और नए मीटर की रीडिंग की तुलना कर जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मीटर बदला जाएगा.

अधिकारियों ने अपील की कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग करें, जिससे उन्हें सही समय पर बिल मिलेगा और ऑनलाइन माध्यम से बिल भुगतान, लोड संशोधन जैसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी. विभाग ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.