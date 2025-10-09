नोएडा: तेज रफ्तार कार का आतंक, रेंज रोवर से युवक ने 4 कारों समेत बाइक सवार को कुचला

यूपी के नोएडा में एक बार फिर सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. ढाई करोड़ रुपये की कीमत वाली रेंज रोवर डिफेंडर कार ने बेकाबू होकर एक के बाद एक चार कारों और एक बाइक को टक्कर मार दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

यह हादसा सेक्टर-135 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-129 स्थित गुलशन मॉल के पास हुआ. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग मौके पर जमा हो गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और सभी को मामूली चोटें आईं. पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी चालक की पहचान सुनीत पुत्र कर्म सिंह के रूप में हुई है, जो नोएडा के सेक्टर-100 का निवासी है.

प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुनीत गुलशन तिराहे के पास कट लेने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी रेंज रोवर अचानक बेकाबू हो गई और सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार से जा टकराई.

एक साथ कई वाहनों की टक्कर

टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिजायर कार के साथ-साथ तीन अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं. वहीं, पास से गुजर रहा एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो गया. कार और बाइक सवारों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

पुलिस ने रेंज रोवर चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया है. वहीं ट्रैफिक पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार की स्पीड, ब्रेक सिस्टम और कैमरा फुटेज की जांच भी जारी है.