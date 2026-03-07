देहरादून में 14 साल की लड़की लापता, सहेली से मिलने निकली थी घर से; पुलिस ने शुरू की तलाश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: 14 साल की लड़की लापता, सहेली से मिलने निकली थी घर से; पुलिस ने शुरू की तलाश

Dehradun News In Hindi: लड़की गुरुवार सुबह दस बजे घर से अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से वह न घर लौटी और न ही उसकी कोई खबर मिली.परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 07 Mar 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के देहरादून में पटेल नगर थाना क्षेत्र के मोहब्बेवाला इलाके से एक चौदह साल की नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है. लड़की गुरुवार सुबह दस बजे घर से अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से वह न घर लौटी और न ही उसकी कोई खबर मिली. रात भर इंतजार करने और आसपास तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 6 मार्च 2026 को पटेल नगर थाने में लिखित तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच अपर उप-निरीक्षक सुभाष कुमार को सौंप दी है.

मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी खालसा निवासी अंजली राई पुत्री करन राई ने थाने में हस्तलिखित तहरीर दी है. अंजली ने बताया कि 5 मार्च को सुबह करीब दस बजे उनकी छोटी बहन दिव्या राई, उम्र 14 साल, घर के आस-पास अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी. लेकिन जैसे-जैसे दिन ढला और शाम होती गई, दिव्या घर नहीं आई. परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर कहीं कोई पता नहीं चला. रात गुजर गई और सुबह हुई दिव्या का कोई अता-पता नहीं था. थक-हार कर परिजन अगले दिन यानी 6 मार्च को थाने पहुंचे.

पहचान के लिए दिव्या का हुलिया

तहरीर में दर्ज जानकारी के अनुसार दिव्या राई पिता करन राई की बेटी है, उसकी उम्र 14 साल है और कद करीब 5 फुट है. रंग सांवला है. घर से जाते वक्त उसने गुलाबी रंग की पैंट, गुलाबी रंग का टॉप और जूते पहने हुए थे. पटेल नगर थाने की कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुआ है. पुलिस ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दिव्या का पता लगाने की कोशिश जारी है.

एक ही रात में देहरादून में दो गुमशुदगी के मामले

गौरतलब है कि 5 मार्च की रात और 6 मार्च को देहरादून जिले में नाबालिग लड़कियों के लापता होने के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. एक बसंत विहार थाना क्षेत्र से और दूसरा पटेल नगर थाना क्षेत्र से.  यह स्थिति चिंताजनक है और सवाल उठा रही है कि शहर में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं. पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 07 Mar 2026 05:03 PM (IST)
Dehradun News Girl Missing UTTARAKHAND NEWS
Embed widget