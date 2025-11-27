महोबा के कानपुर-सागर हाइवे पर किराड़ी फाटक के पास यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गया. हादसे में मां-बेटी सहित 10 लोग घायल हुए. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और ऑटो को कब्जे में लिया. चालक सुरेश शराब के नशे में तेज रफ्तार में ऑटो चला रहा था जिस कारण ये हादसा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, महोबा जिले के कानपुर-सागर हाइवे पर किराड़ी फाटक के पास एक भयावह सड़क हादसा हुआ. भटीपुरा मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय ऑटो चालक सुरेश यात्रियों को लेकर कबरई से महोबा आ रहा था. ऑटो में 10 लोग सवार थे. चालक शराब के नशे में ऑटो चला रहा था, जिससे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और खड़े ट्रक से टकरा गया.

सड़क हादसे में चार महिला और छह पुरुष घायल

हादसे में ऑटो में सवार चार महिलाएं और छह पुरुष घायल हुए. घायलों में मध्यप्रदेश के बारीगढ़ गांव निवासी 50 वर्षीय गणेशी और उसकी 18 वर्षीय पुत्री राजकुमारी, बरबई गांव की 30 वर्षीय कलावती, 62 वर्षीय वर्ष मिहोना मुस्कुरा निवासी प्रकाश तिवारी, 65 वर्षीय दीनदयाल, 24 वर्षीय रोहित, 30 वर्षीय चालक सुरेश, 44 वर्षीय भुगैचा हमीरपुर निवासी रामचरण और 50 वर्षीय मध्यप्रदेश के ग्राम बाररोही निवासी वती शामिल हैं.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया. घायल यात्रियों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी है. पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोग और यात्री बताते हैं कि चालक ने तेज रफ्तार और शराब के नशे में वाहन चलाया, जिससे यह गंभीर दुर्घटना हुई. हादसे ने हाइवे पर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इस घटना के बाद घायलों के परिजनों में अफरा-तफरी है.

ये भी पढ़ें: 'CM धामी के खिलाफ बयान देने का दबाव डालती थी कांग्रेस', आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा आरोप