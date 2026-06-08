Mahoba News: : शराब के नशे में कलयुगी बेटा बना कातिल, बुजुर्ग पिता ईंट-पत्थर से बेरहमी से मारा

महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गांव में शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने ही 60 वर्षीय बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी बेटा महेश अपनी पत्नी और बच्चों को पीट रहा था, जब पिता हरिहर ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने पत्थरों और ईंटों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया.

मारपीट से रोका तो ईंट से कूच दिया

रविवार 7 जून की शाम महेश शराब पीकर घर पहुंचा और बिना किसी वजह के अपनी पत्नी व मासूम बच्चों की पिटाई करने लगा. बुजुर्ग पिता हरिहर बेटे को रोकने आगे बढ़े. इस पर नशे में अंधे महेश ने पास पड़े पत्थरों और ईंटों से पिता पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने से बुजुर्ग लहूलुहान होकर गिर पड़े. परिजनों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश

घटना के तुरंत बाद आरोपी महेश मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. मृतक हरिहर के तीन बेटे हैं, जिनमें महेश सबसे बड़ा है. परिवार और गांव में शोक का माहौल है. मृतक के भाई रामदास ने बताया कि महेश शराबी है और अक्सर घर में मारपीट करता रहता था. कल उसने पिता को मार दिया.

सीओ चरखारी दीपक दुबे ने कहा, “7 जून शाम को सूचना मिली कि बेटे ने पिता को पत्थर मारकर घायल कर दिया. परिजन अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित किया गया. शव का पंचनामा और पोस्टमॉर्टम कराया गया है. तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.”इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. ग्रामीण नशे की लत को परिवारों के लिए खतरा बता रहे हैं.

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