उत्तर प्रदेश के महोबा में एक सिरफिरे दबंग की दबंगई ने शहर में हड़कंप मचा दिया. एसी ठीक करने गए इंजीनियर और उसके सहायक को दो घंटे तक बंधक बनाने का मामला सामने आया है. जिससे इलाके में हड़कंप सा मच गया और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मुक्त कराकर आरोपी को पकड़ा है.

महोबा के ऊदल चौक इलाके में एक सनकी शख्स की करतूत ने सबको हैरान कर दिया. महज एसी का पार्ट खराब होने पर एक युवक ने सर्विस इंजीनियर और उसके सहायक को दो घंटे तक घर में बंधक बनाए रखा. हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुँची पुलिस के साथ भी आरोपी ने बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस उसे कॉलर पकड़कर घसीटते हुए कोतवाली ले आई.

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सिरफिरे ने दिखाई दबंगई

आपको बता दें कि सिरफिरे दबंग ने घर में एसी सर्विस करने आए युवकों को ही कैद कर लिया. मामला ओ-जनरल एसी सर्विस सेंटर से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि मोहल्ला बड़ीहाट निवासी वरुण कुमार तिवारी के सर्विस सेंटर से इंजीनियर निखिल शुक्ला और उनका सहायक एक ग्राहक के घर एसी ठीक करने पहुंचे थे.

एक महीना पहले खरीदा था एसी

ग्राहक ने एक महीने पहले ही एसी खरीदा था जिसका मोटर पार्ट खराब हो गया था. इसी बात से नाराज दबंग ने इंजीनियर और उसके साथी को कमरे में बंद कर दिया. बंधक बने दोनों युवक दो घंटे तक अपनी जान की गुहार लगाते रहे और बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रहे.

जब पीड़ितों ने इसकी सूचना फोन कर अपने संचालक वरुण तिवारी को दी, तो दबंग ने उन्हें भी फोन पर नहीं बख्शा. आरोपी ने संचालक को न केवल जान से मारने की धमकी दी, बल्कि जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जमकर गाली-गलौज भी की.

पुलिस ने सिरफिरे को किया काबू

हालात बेकाबू होते देख संचालक ने डायल 112 को सूचना दी. मौके पर जब पुलिस पहुंची, तो आरोपी का दुस्साहस देखने लायक था. उसने पुलिस के सामने भी दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया और पीड़ितों को बंधक बनाए रखा. आखिरकार शहर कोतवाली पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा. काफी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला. हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने खाकी का खौफ भी नहीं माना और पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता शुरू कर दी.

इसके बाद पुलिस का धैर्य जवाब दे गया और पुलिसकर्मी आरोपी को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए सीधे कोतवाली ले आए. सर्विस सेंटर संचालक वरुण तिवारी ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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