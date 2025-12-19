लखनऊ में 3 साल की बच्ची के सिर में लगी गोली, घर में खेल रही थी मासूम, जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ के इंदिरा नगर, बस्तौली में 3 साल की बच्ची के सिर में गोली लगने की घटना सामने आई है. घर की छत पर खेल रही बच्ची के सिर में गोली लगने से परिवार में हड़कंप मच गया. मंगलवार (16 दिसंबर) को शाम के समय सत्यम सुंदरम बकरी के पास रमेश कुमार की 3 साल की बेटी खेल रही थी कि अचानक टिन शेड को चीरती हुई गोली सिर में जा लगी.

इस दौरान परिवार वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी के सिर में गोली लगी है. जब अस्पताल लेकर गए तब पता चला कि सिर में गोली लगी है. गुरुवार (18 दिसंबर) को बस्तौली निवासी रमेश ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी.

पिता ने पुलिस को दी घटना की जानकारी

इस मामले में बच्ची के पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थाना गाजीपुर प्रभारी राजेश कुमार मौर्य पीड़ित के घर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस हर एक एंगल से जांच करने में जुटी है कि गोली कहां से आई, क्यों आई.

आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस

इस घटना के बारे में पुलिस आस-पास के तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस्तौली गांव में व आस-पास किसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है. पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस द्वारा जल्द ही घटना का खुलासा करने और असल वजह खोजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

बच्ची की हालत खतरे से बाहर

बच्ची के परिजनों ने उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसके सिर में लगी गोली को निकाल दिया गया. फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है. यह पूरी घटना थाना गाजीपुर क्षेत्र की है. डॉक्टरों द्वारा बच्ची का इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि टिन से टकराने की वजह गोली की स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से बच्ची की जान बच गई.