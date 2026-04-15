Lucknow Fire: लखनऊ की झुग्गी बस्ती में भीषण आग, CM योगी ने लिया संज्ञान, घटना की जांच के निर्देश
Lucknow Fire News: मौके पर दमकल की 20 से अधिक गाडियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया है. घटना का संज्ञान खुद CM योगी ने लिया और अधिकारीयों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार (15 अप्रैल) की शाम विकास नगर इलाके में उस समय हाहाकार मच गया, जब यहां स्थित एक झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गयी. इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. मौके पर दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों ने आग बुझाना शुरू किया. घटना का संज्ञान खुद मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और अधिकारीयों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे.
इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है. प्रमुख अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जल्द मदद करने की अपील सरकार से की है.
20 से अधिक दमकल गाडियां मौजूद
मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, "यह भीषण आग है. 20 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग बुझाने का काम जारी है. दमकल अधिकारी भी यहां मौजूद हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद हैं. एम्बुलेंस भी बुला ली गई हैं. हम घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई हताहत न हो. आग लगने के कारण की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं."
अखिलेश यादव ने जल्द मदद की अपील की
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आग की भयावहता देखते हुए एक्स पर लिखाम, “लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके की झुग्गी-झोपड़ी में लगी भीषण आग के पीड़ितों के लिए सरकार तत्काल भोजन, पानी और घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए व रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए. ग़रीबों के पक्ष को सुनकर इस बड़े अग्निकांड की हर पहलू से गहरी जांच हो और जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में हर आशंका को दूर किया जाए. हम सभी से हर तरह की मदद पहुंचाने की मांग करते हैं.”
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL