ट्रेन में सफर के दौरान मौलाना की संदिग्ध मौत, पत्नी ने हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराई शिकायत

बरेली में ट्रेन यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक की पत्नी बरेली पहुंचकर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया में जुटी हैं.

पत्नी का कहना है कि घटना से पहले मौलाना तौसीफ ने उन्हें फोन पर बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें घेर लिया गया है. इसके कुछ समय बाद उनका मोबाइल बंद हो गया. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मृतक की पत्नी जीआरपी अधिकारियों से मिलकर FIR कराने पहुंची हैं. उनके साथ एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे.

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एआईएमआईएम नेता नदीम कुरैशी ने की कार्रवाई की मांग

इस मामले में एआईएमआईएम नेता नदीम कुरैशी ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि ट्रेन में एक यात्री के साथ इस तरह की हिंसा होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की.

ट्रैक पर पड़ा मिला शख्स का शव

वहीं, एसपी सिटी मानुष पारिक ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया था कि 27 अप्रैल को सुबह करीब 7:25 बजे कैंट थाना पुलिस को पालपुर कमालपुर रेलवे ट्रैक के पास एक शव पड़े होने की सूचना रेलवे के की-मैन द्वारा दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि शव की पहचान तौसीफ रजा निवासी किशनगंज (बिहार) के रूप में हुई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

एसपी सिटी के अनुसार, मृतक के मोबाइल फोन से ही उसके परिजनों और बरेली में मौजूद परिचितों को घटना की सूचना दी गई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. परिजनों के आरोपों के बाद इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है और अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है.

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