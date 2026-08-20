Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजभर का अखिलेश पर पलटवार, 'आज कल कांग्रेस का भाव क्या है?'

राजभर का अखिलेश पर पलटवार, 'आज कल कांग्रेस का भाव क्या है?'

UP Politics: यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने इमरान मसूद विवाद और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा गठबंधन पर सवाल उठाए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Aug 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग चरम पर है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव पर एक बेहद तीखा और व्यंग्यात्मक राजनीतिक हमला बोला है. राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट लिखकर कांग्रेस-सपा के रिश्तों, सीट बंटवारे और हालिया विवादों को लेकर अखिलेश यादव की जमकर घेराबंदी की है.

दरअसल, हाल ही में अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर 'चवन्नी को रुपया' बनाने वाला तंज कसा था. इसी का करारा जवाब देते हुए ओपी राजभर ने सीधे अखिलेश यादव से सवाल दागा. राजभर ने लिखा, "अखिलेश जी, ये बताइए कि आजकल कांग्रेस का भाव क्या है? चवन्नी, अठन्नी या रुपईया? अपना भी रेट बता दीजिए प्लीज़." राजभर ने तंज कसते हुए आगे कहा कि मित्र अखिलेश जी, आप शायद ठीक नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस वाले आपको ठीक होने नहीं देंगे. राजभर ने नसीहत दी कि सपा प्रमुख को दूसरों की चिंता छोड़कर अपने बिखरते घर को संभालने पर ध्यान देना चाहिए.

Exclusive: चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान

इमरान मसूद और आशु मलिक विवाद पर ली चुटकी

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच हुए ताजा विवाद को लेकर भी राजभर ने आग में घी डालने का काम किया है. राजभर ने कहा, "अखिलेश जी, चिंता इमरान मसूद की कीजिए. कल आपने भी देखा होगा कि कैसे आपके खासमखास विधायक आशु मलिक को चाय-बिस्कुट के नाम पर रगड़कर मसूद जी हीरो बन रहे थे. मसूद जी समय-समय पर आपको भी डोज देते रहते हैं, लेकिन आप अपने 'बड़के भइया' राहुल गांधी के डर से कुछ बोल नहीं पाते."

200 सीटों की मांग पर अखिलेश को घेरा

सीट बंटवारे को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव की राजनीतिक दुविधा को भी उजागर किया. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम खुलेआम 200 सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश जी बताएं कि वह 200 सीटें कहां से देंगे? कांग्रेसी नेता आए दिन घूम-घूमकर सपा को धमकियां दे रहे हैं. राजभर ने अपना दल (कमेरावादी) को दी जाने वाली सीटों को लेकर भी सपा प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

'पीला गमछा मेरी पहचान और अस्मिता है'

अंत में ओपी राजभर ने अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूती से रखते हुए कहा कि उनका पीला गमछा ही उनकी पार्टी की पहचान और अस्मिता है. उन्होंने खुद को महाराजा सुहेलदेव का वंशज बताते हुए कहा कि इसे कोई न भूले. राजभर ने अपनी पोस्ट का समापन 'जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराज सुहेलदेव' के नारों के साथ किया.

लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली

Published at : 20 Aug 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav OP Rajbhar UP NEWS UP POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर का अखिलेश पर पलटवार, 'आज कल कांग्रेस का भाव क्या है?'
राजभर का अखिलेश पर पलटवार, 'आज कल कांग्रेस का भाव क्या है?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या कोर्ट में पेशी पर आया कैदी फरार, तलाश तेज
अयोध्या कोर्ट में पेशी पर आया कैदी फरार, तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में पैसे मांगने का आरोप, जांच के आदेश
उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में पैसे मांगने का आरोप, जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़: स्कूलों में YouTubers की एंट्री बैन, बिना अनुमति घुसे तो एक्शन
आजमगढ़: स्कूलों में YouTubers की एंट्री बैन, बिना अनुमति घुसे तो एक्शन
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस के दो छंद की रट के बीच कैसे BJP ने वंदे मातरम् को बनाया ‘रक्षा कवच’
कांग्रेस के दो छंद की रट के बीच कैसे BJP ने वंदे मातरम् को बनाया ‘रक्षा कवच’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
बॉलीवुड
'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?
'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, पहली बार चीनी खिलाड़ी के हाथों मिला हार
पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, पहली बार चीनी खिलाड़ी के हाथों मिला हार
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget