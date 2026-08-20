राजभर का अखिलेश पर पलटवार, 'आज कल कांग्रेस का भाव क्या है?'

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग चरम पर है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव पर एक बेहद तीखा और व्यंग्यात्मक राजनीतिक हमला बोला है. राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट लिखकर कांग्रेस-सपा के रिश्तों, सीट बंटवारे और हालिया विवादों को लेकर अखिलेश यादव की जमकर घेराबंदी की है.

दरअसल, हाल ही में अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर 'चवन्नी को रुपया' बनाने वाला तंज कसा था. इसी का करारा जवाब देते हुए ओपी राजभर ने सीधे अखिलेश यादव से सवाल दागा. राजभर ने लिखा, "अखिलेश जी, ये बताइए कि आजकल कांग्रेस का भाव क्या है? चवन्नी, अठन्नी या रुपईया? अपना भी रेट बता दीजिए प्लीज़." राजभर ने तंज कसते हुए आगे कहा कि मित्र अखिलेश जी, आप शायद ठीक नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस वाले आपको ठीक होने नहीं देंगे. राजभर ने नसीहत दी कि सपा प्रमुख को दूसरों की चिंता छोड़कर अपने बिखरते घर को संभालने पर ध्यान देना चाहिए.

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इमरान मसूद और आशु मलिक विवाद पर ली चुटकी

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच हुए ताजा विवाद को लेकर भी राजभर ने आग में घी डालने का काम किया है. राजभर ने कहा, "अखिलेश जी, चिंता इमरान मसूद की कीजिए. कल आपने भी देखा होगा कि कैसे आपके खासमखास विधायक आशु मलिक को चाय-बिस्कुट के नाम पर रगड़कर मसूद जी हीरो बन रहे थे. मसूद जी समय-समय पर आपको भी डोज देते रहते हैं, लेकिन आप अपने 'बड़के भइया' राहुल गांधी के डर से कुछ बोल नहीं पाते."

200 सीटों की मांग पर अखिलेश को घेरा

सीट बंटवारे को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव की राजनीतिक दुविधा को भी उजागर किया. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम खुलेआम 200 सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश जी बताएं कि वह 200 सीटें कहां से देंगे? कांग्रेसी नेता आए दिन घूम-घूमकर सपा को धमकियां दे रहे हैं. राजभर ने अपना दल (कमेरावादी) को दी जाने वाली सीटों को लेकर भी सपा प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

'पीला गमछा मेरी पहचान और अस्मिता है'

अंत में ओपी राजभर ने अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूती से रखते हुए कहा कि उनका पीला गमछा ही उनकी पार्टी की पहचान और अस्मिता है. उन्होंने खुद को महाराजा सुहेलदेव का वंशज बताते हुए कहा कि इसे कोई न भूले. राजभर ने अपनी पोस्ट का समापन 'जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराज सुहेलदेव' के नारों के साथ किया.

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