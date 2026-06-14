निपुण भारत मिशन को नई गति, जुलाई में पूरे यूपी में होंगी निपुण संकल्प कार्यशालाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने जा रही है. जुलाई माह में प्रदेश के सभी जनपदों में ‘निपुण संकल्प कार्यशालाओं’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 की रणनीति, निपुण विद्यालय लक्ष्य और सीखने के परिणामों पर विस्तृत मंथन होगा.

कार्यशालाओं में कक्षा 3 से 5 तक निपुण कार्यक्रम के विस्तार, बालवाटिका के प्रभावी संचालन और संरचित शिक्षण पद्धति पर विशेष चर्चा होगी. 33 केंद्रों पर 6 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), खंड शिक्षा अधिकारी (BEO), डायट प्राचार्य, एआरपी, एसआरजी और जिला समन्वयक शामिल होंगे.

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डेटा आधारित निगरानी और जमीनी कार्ययोजना तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन कार्यशालाओं के जरिए जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों की समीक्षा कर सीखने के परिणामों में सुधार की रणनीति तैयार की जाएगी.

निपुण 2.0 और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर

कार्यशालाओं में निपुण 2.0, 10 पॉइंट टूलकिट, कैच-अप शिक्षण, AIPF SAC पोर्टल के उपयोग, बीईओ-एआरपी समन्वय और विद्यालय गुणवत्ता सुधार पर भी चर्चा होगी. योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की नींव मजबूत हो और कोई भी बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान से वंचित न रहे.

आत्मनिर्भर भारत का आधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निपुण भारत मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है. इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदेश के सभी विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने की जमीनी कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

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