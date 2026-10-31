लखनऊ: KGMU में धर्मांतरण का खेल! कई डॉक्टरों के सामने आए नाम

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में महिला डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है. इसका खुलासा STF की जांच में हुआ है. इसमें कॉलेज के कई डॉक्टर और कर्मचारी भी शामिल थे. एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में गांधी वार्ड, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप लगाए गए हैं.

एसटीएफ की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने केजीएमयू प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. विभाग के संयुक्त सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी ने कुलसचिव को पत्र भेजकर रिपोर्ट में नामजद डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है.

यूपी में 1.27 करोड़ हिंदु वोटर्स के नाम गायब? CM योगी के दावे पर अखिलेश ने क्या कहा?

गैर-मुस्लिम महिलाओं को बनाया जा रहा निशाना

STF की जांच में समाने आया कि केजीएमयू में धर्म परिवर्तन का खेल एक ग्रुप के माध्यम से चल रहा था. इसका संचालन करने में केजीएमयू के कुछ विभागों के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों शामिल है. आरोप है कि इस ग्रुप के जरिए नए लोगों को जोड़ा जाता था और गैर-मुस्लिम महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था.

गांधी वार्ड के तीन मामले रिपोर्ट में दर्ज

एसटीएफ की रिपोर्ट में गांधी वार्ड से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का जिक्र है. पहले मामले में नर्सिंग कर्मचारी नफीस पर एक महिला नर्सिंग कर्मचारी को प्रेमजाल में फंसाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करने तथा धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करने का आरोप है.

दूसरे मामले में नर्सिंग कर्मचारी फुरकान पर एक महिला नर्सिंग कर्मचारी को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है. तीसरे मामले में रेजिडेंट डॉक्टर आदिल पर दो नर्सिंग कर्मचारियों को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देने और शारीरिक शोषण करने के आरोप हैं. इनमें से एक मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.

आगराः महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला शव