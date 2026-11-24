उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में दलित वोटरों की लड़ाई भी तेज होती जा रही है. इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है. जिसका सियासी अखाड़ा लखनऊ में जमेगा, जहां दोनों दल अलग-अलग विशाल जनसभाएं आयोजित कर अपनी ताक़त दिखाएंगे.

यूपी में अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुज़र रही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती 6 दिसंबर डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस विशाल जनसभा करेंगी, जिसके जरिए सामाजिक समीकरणों को ठीक करने और अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश करेंगी. इसे यूपी चुनाव से पहले बसपा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. बसपा की ये रैली चुनाव के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है.

लखनऊ में मायावती-चंद्रशेखर में सीधी टक्कर

वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन के बाद आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में बहुजन स्वराज संकल्प रैली करने जा रहे हैं. उनकी नज़र ऐसे दलित वोटरों पर टिकी है, जिनका बसपा के कमज़ोर होने के बाद मोह भंग हो गया है और वो एक मज़बूत विकल्प की तलाश में हैं. इस रैली में ओवैसी के भी शामिल होने का अनुमान है. ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हो सकते हैं.

मिशन 2027 से पहले मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच आमने- सामने का ये सीधा मुकाबला होगा. जिसे कोर वोट का लिटमस टेस्ट मना जा रहा है. सबकी नज़र अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या मायावती अपने पारंपरिक दलित वोटर बैंक को फिर से एकजुट कर पाएंगी. ख़ासतौर से ऐसे समय में जब दलितों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद तेजी से एक मज़बूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं.

कौन होगा यूपी की सबसे बड़ा दलित नेता?

यूपी में 20-21 प्रतिशत दलित वोट बैंक हैं. जिसे लेकर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच सीधी लड़ाई है. ये दलित वोटर प्रदेश की 86 रिजर्व सीटों पर असर रखते हैं. बसपा का टारगेट 20 प्रतिशत कोर वोट को फिर से एकजुट करना है. बसपा दलित एकजुटता के सहारे सपा के PDA फॉर्मूले का जवाब देने की तैयारी में हैं.



दूसरी तरफ चंद्रशेखर की एंट्री, युवा दलित वोट में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 403 सीटों वाले यूपी में 6 दिसंबर की रैली 86 सीटों की दिशा तय करेगी कि प्रदेश में सबसे बड़ा दलित नेता कौन होगा. क्या मायावती अपने वोटबैंक को बरक़रार रख पाएंगी या फिर दलित वोटर चंद्रशेखर की ओर रुख़ करेगा.

इनपुट- नितीश कुमार पांडेय