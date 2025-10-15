प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, दादा मियां की दरगाह पर चढ़ाई चादर

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है. दो अक्टूबर से उन्होंने अपनी रात्रि पदयात्रा भी स्थगित कर दी है, जिसके बाद उनके भक्त लगातार उन्हें स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं. इसी क्रम में लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह में चादर चढ़ाई.

लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां दरगाह पर सपा कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के लोगों ने चादर चढ़ाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ पढ़ी और आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे साधु संतों की समाज को जरूरत हैं. वो हमेशा इंसानियत की बातें करते हैं.

प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिमों ने की दुआ

इस दौरान सपा नेता मोहम्मद अखलाक भी मौजूद रहे. सपा नेता ने मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ पढ़ी, इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो हाथों में उनकी तस्वीर लेकर दुआएं पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे. ये तस्वीर हिन्दू-मुस्लिम एकता और हमारे देश की गंगा-जमुनी तहजीब को पेश करती है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सपा नेता ने दरगाह पर चढ़ाई चादर

दरगाह में चादर चढ़ाने वाले सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने कहा कि प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हो जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं और हमेशा इंसानियत की बातें करते हैं. जबसे हमने उनकी तबीयत खराब होने की बात सुनी है तब से परेशान हैं और उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं.

सपा नेता ने कहा- 'कौन हिन्दू कौन मुसलमान, तू पढ़ ले मेरी गीता मैं पढ़ लू तेरा कुरान', ऐसे लोग ईश्वर का वरदान होते हैं. हम लगातार दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें.

बता दें कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है. उनकी दोनों किडनी खराब हैं. जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में उनकी पांच बार डायलिसिस होती है. उनकी तबीयत खराब होने के बाद देश और विदेश में उनके तमाम भक्त बेहद मायूस और दुखी हैं. देशभर में उनके लिए पूजा और प्रार्थनाएं की जा रही हैं.

