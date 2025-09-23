लखनऊ KGMU में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट मामले में 9 जूनियर डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज, 4 निलंबित

लखनऊ के KGMU ट्रामा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट मामले में 9 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जबकि चार रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है. ये चारों डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से चौक कोतवाली क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ये घटना शनिवार देर रात की है जब रेजीडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ अधिकारी शुभम् राव के साथ मारपीट की थी. आरोप हैं डॉक्टरों ने शराब के नशे में स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अस्पताल में जमकर बवाल देखने को मिला था. इस घटना की वजह से दो घंटे तक मरीजों का इलाज भी प्रभावित रहा.

चार रेजीडेंट डॉक्टर निलंबित, 9 पर एफआईआर

इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर चार रेजीडेंट डॉक्टर अश्विन, आयुष, निखिल और अंकित वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं. जब तक इस घटना का जांच चलेगी तब तक चारों डॉक्टर सस्पेंड ही रहेंगे.

इस घटना को लेकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी आमने-सामने आ गए हैं. चार रेजीडेंट डॉक्टरों को निलंबित किए जाने पर साथी डॉक्टरों ने सख्त नाराजगी जताई और वो लामबंद होकर ट्रामा सेंटर पहुंच गए. उन्होंने इस कार्रवाई को प्रशासन की मिलीभगत करार दिया है.

वहीं नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल रखा है. आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होने वजह से सोमवार को नर्सिंग स्टाफ़ के लोग भी ट्रामा सेंटर पहुँच गए और धरना देना शुरू कर दिया.

नर्सिंग स्टाफ ने लगाए आरोप

नर्सिंग स्टाफ़ के अधिकारी और पीड़ित शुभम राव का कहना है कि शनिवार की रात जब वो ड्यूटी पर थे तभी जूनियर डॉक्टर अश्विन, आयुष, निखिल, जूनियर डॉक्टर अंकित वर्मा, अमित शर्मा, सतीश, देवेंद्र, प्रेम और दीपक छाबड़ा शराब के नशे में आए तो थोड़ी कहासुनी के बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

उन्होंने आरोप लगाया कि अक्सर ये डॉक्टर शनिवार के दिन शराब पीकर ड्यूटी पर आते हैं और आए दिन स्टाफ के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. शुभम ने डॉक्टरों पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

