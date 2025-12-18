लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बुधवार को भारत-साउथ अफ्रीका के बीच T-20 सीरीज़ का चौथा मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया, जिससे मैच देखने आए हजारों प्रशंसक मैच नहीं देख पाए और उनमें निराशा फैल गई. वहीं कई लोग इस बात से खासे नाराज दिखे और उन्हें मायूस होकर बिना मैच देखे लौटना पड़ा.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला इकाना स्टेडियम में शाम सात बजे से शुरू होना था लेकिन, इस दौरान मैदान में काफी धुंध छा गई, जिसमें मैच होना मुश्किल था. अंपायर ने कई बार मैदान का मुआयना किया लेकिन धुंध छंटने का नाम नहीं ले रही थी. जिसके बाद रात 9:25 बजे इस मैच को रद्द कर दिया गया.

मुकाबला रद्द होने से निराश हुए प्रशंसक

इस मैच को देखने के लिए भारी संख्या में प्रशंसक पहुंचे थे. जैसे ही अपायरों ने मैच रद्द होने की घोषणा की फैंस में निराशा फैल गई जो इतनी ठंड के बावजूद मैच देखने पहुंचे थे. मैच रद्द होने की वजह से कई लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली और उनका गुस्सा फूट पड़ा.

मैच देखने इकाना स्टेडियम आए एक शख्स ने कहा कि मैंने गेहूं बेचकर टिकट लिया था. तीन बोरी गेहूं बेचकर वो मैच देखने आया था. मुझे अपना पैसा वापस चाहिए. वहीं एक शख्स ने दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में मैच के आयोजन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस मौसम में अक्सर कोहरा होता है ऐसे में मैच यहां होना ही नहीं चाहिए था.

लोगों ने बीसीसीआई के शेड्यूल पर उठाए सवाल

मुकाबला देखने आए एक और युवक ने कहा कि इस मैच का आयोजन कुछ दिन पहले ही किया जाना चाहिए. हमें टिकट या रिफंड से कोई मतलब नहीं है. हम मैच देखना चाहते थे, अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना चाहते थे. एक और प्रशंसक ने कहा कि "हम मैच देखने आए थे, बहुत ज्यादा निराश होकर लौटना पड़ रहा है. सुबह से हम आगरा अपने घर से निकले हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए.. हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बता नहीं सकते."

स्टेडियम से जैसे-जैसे प्रशंसक बाहर निकल रहे थे उनकी निराशा साफ़ दिख रही थी, एक युवक ने कहा कि "बीसीसीआई को इस समय लखनऊ में मैच नहीं करना चाहिए था, उन्हें बेहतर शेड्यूल बनाना चाहिए.

वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई मैच रद्द होने के बाद लोगों के टिकट का पैसा वापस देने का ऐलान किया है. लेकिन कई समर्थक इस बात से ज्यादा दुखी दिखे कि वो भारतीय टीम को खेलते हुए नहीं देख पाए. जिसके लिए उन्होंने अपना पैसा और इतना वक्त ख़राब किया.

19 दिसंबर को अहमदाबाद में मुकाबला

बता दें कि अब इस सीरीज का पांचवां मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के चार मुकाबलों में अब तक टीम इंडिया दो मैच में जीती है जबकि साउथ अफ्रीका ने एक मैच में जीत हासिल की है और चौथा मुकाबला रद्द हो गया है.

