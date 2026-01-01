उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल के जश्न में हुडदंगियों से निपटने के लिए रातभर अलर्ट रही. लेकिन हजरतगंज चौराहे पर उस समय हंगामा खडा हो गया जब बाराबंकी में तैनात दरोगा अमित जायसवाल ने शराब के नशे में डायवर्जन के लिए बैरिकेडिंग पर ही कार चढ़ा दी. यही नहीं जब पुलिस वालों ने उसे रोका तो वह डीसीपी कमलेश दीक्षित से भी भिड गया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर कोतवाली भेजा गया. दरोगा सादा वर्दी में था और उसकी कार में शराब की बोतलें भी मिलीं.

दरोगा का पुलिस वालों से उलझने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. डीसीपी ने बताया कि मेडिकल कराकर उसके खलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरोप है कि दरोगा ने पुलिस वालों पर भी कार चढाने की कोशिश की. वीडियो बनाने से भी बार-बार रोक रहा था.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के लिए लगाई बैरिकेडिंग लगाईं थी. लेकिन जब उसे वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने कार डायवर्ट करने को कहा तो उसने बैरीकेडिंग पर ही कार चढ़ा दी.कार रोकने की कोशिश कर रहे सब इंस्पेक्टर पर दरोगा ने कार चढ़ाने की कोशिश की. शराब के नशे में मौके पर मौजूद डीसीपी कमलेश दीक्षित ट्रैफिक से भी उलझा गया दरोगा, जिस पर कड़ी फटकार लगाते हुए डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने दरोगा को पुलिस जीप में लदवा कर थाने भेजा. डीसीपी ट्रैफिक के आदेश पर आरोपी दरोगा अमित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया.

हजरतगंज पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया. आरोपी दरोगा अमित जायसवाल बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात है. उसकी कार में शराब की बोतलें भी मिलीं हैं. पुलिस अब उसका मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पुलिस से उलझने के कारण इस दौरान हजरतगंज चौराहे पर काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा. कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. डीसीपी कमलेश दीक्षित के मुताबीक आरोपी दरोगा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी रिपोर्ट बनाकर बाराबंकी एसपी को भेजी जा रही है. विभागीय कार्रवाई भी होगी.