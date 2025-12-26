BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर हंगामा, पंकज चौधरी की नसीहत पर सपा की पहली प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जहां इन नेताओं को नसीहत देते अनुशासन में रहने की हिदायत दी है वहीं समाजवादी पार्टी अब इसे लेकर निशाना साध रही हैं. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि साफ है कि पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं है.

पंकज चौधरी पर सपा ने साधा निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उन्हें नकारात्मक राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी है, जिस पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि "विधायक अपना नेता चुनते हैं विधानसभा चुनाव के बाद.. और मुख्यमंत्री नेता सदन हैं या अगर सरकार नहीं बनती है तो भी वो नेता चुनते हैं जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जो लीडर होता है.

अगर विधायकों को कुछ कहना था तो मुख्यमंत्री कहते.. लेकिन, ये बात मुख्यमंत्री न कहकर संगठन के मंत्री कह रहे हैं. आपके जो विधायक है वो संगठन के पदाधिकारी थोड़े हैं जो वो (पंकज चौधरी) ये बात कह रहे हैं, इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है."

फखरुल हसन ने कहा कि जो ब्राह्मण विधायक है, वो पूरे प्रदेश में जो दलितों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहीं न कहीं अनुशासन का पाठ पढ़ाकर अत्याचार के विरोध में उठ रही आवाज को दबा देना चाहते हैं. बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को उनके साथ आने का ऑफर भी दे चुकी है.

ब्राह्मण विधायकों पर बैठक पर दी नसीहत

दरअसल बीजेपी संगठन ने लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक को संज्ञान में लेते हुए नेताओं को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि साफ शब्दों में कहा कि ऐसी गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है. अगर भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि दोहराई तो पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

