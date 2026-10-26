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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती को 5वीं बार CM बनाने का संकल्प, आशुतोष पाठक निकालेंगे गंगाजल यात्रा

मायावती को 5वीं बार CM बनाने का संकल्प, आशुतोष पाठक निकालेंगे गंगाजल यात्रा

बसपा समर्थक आशुतोष पाठक ने मायावती को पांचवीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनाने कि लिए गंगाजल संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया है. ये यात्रा 27 अक्टूबर से वाराणसी से लखनऊ तक निकाली जाएगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आशुतोष पाठक 27 अक्टूबर से गंगाजल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. ये यात्रा वाराणसी से शुरू होगी और लखनऊ तक निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि वो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को पांचवी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ ये यात्रा निकालेंगे. उन्होंने मायावती को 'मैया' कहते हुए संबोधित किया. 

बसपा समर्थक आशुतोष पाठक की गंगाजल यात्रा 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे से वाराणसी के संत रविदास घाट से शुरू होगी. इस दौरान वो यात्रा की शुरूआत रविदास घाट पर माँ गंगा की आरती एवं पूजा-अर्चना के साथ शुरु करेंगे. जहां से वो पवित्र गंगा जल लेकर अलग-अलग जगहों से होते हुए लखनऊ में 1090 चौराहे पर प्रस्तावित मायावती के मंदिर तक ले जाएंगे. जहां उनकी पूजा अर्चना की जाएगी. 

बसपा सुप्रीमो मायावती को कहा 'मैया'

आशुतोष पाठक ने इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को 'मैया' कहकर संबोधित किया और कहा कि वो माँ गंगा से उत्तर प्रदेश के कल्याण, सुख-समृद्धि और सामाजिक न्याय की मंगलकामना करते हैं और मायावती के पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगेंगे. उन्होंने कहा कि "मैया मायावती जी के प्रति श्रद्धा और सामाजिक न्याय की भावना के साथ वो ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं."

मायावती को बताया मां दुर्गा का अवतार

बता दें कि बसपा समर्थक आशुतोष पाठक पिछले दिनों मायावती की पूजा के बाद चर्चा में आए थे. उन्होंने बसपा सुप्रीमो को मां दुर्गा के रुप में पेश किया था. यही नहीं रिवाज को वो बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुँच गए थे और उन्हें एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया था, जिसमें उन्हें मां दुर्गा का स्वरूप बताया. हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था. 

आशुतोष पाठक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मैया मायावती पांचवीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनें, इसलिए मैंने पूजा का फैसला किया है. उन्हें अब उत्तर प्रदेश को संभालने की ज़रूरत हैं. जिस तरह मां दुर्गा ने दुष्टों का संहार किया था, उसी तरह मायावती ने अपनी सरकार में दुष्टों का संहार किया था. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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