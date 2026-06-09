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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP news: आपदा-दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनेगा स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, 240 कर्मियों को मिलेगा NDRF स्तर का प्रशिक्षण

UP news: आपदा-दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनेगा स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, 240 कर्मियों को मिलेगा NDRF स्तर का प्रशिक्षण

UP News In Hindi: प्रदेश में आपदा व दुर्घटनाओं से निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (SRG) बनेगा. CM योगी के निर्देश पर 240 कर्मियों को NDRF स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 09 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन को नई मजबूती मिलने जा रही है. राज्य में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप (SRG) का गठन किया जाएगा, जो एनडीआरएफ की तर्ज पर काम करेगा. पहले चरण में 10 जनपदों में इसकी स्थापना होगी और 240 कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. 

अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बदलते आपदा परिदृश्य को देखते हुए SRG का गठन आवश्यक है. भवन ध्वस्ति, बाढ़, रासायनिक दुर्घटना, ऊंचाई वाले रेस्क्यू और संकरे स्थानों में बचाव जैसे जटिल कार्यों के लिए ये टीम आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार की जाएगी. कर्मियों को एनडीआरएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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हर तहसील तक पहुंचेगी फायर सर्विस

मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर सर्विस अब केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, उद्योगों और निवेश की सुरक्षा से जुड़ी है. प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं. 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं. शेष तहसीलों में भी जल्द केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

हाईराइज शहरों के लिए विशेष व्यवस्था

योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में बढ़ती हाईराइज इमारतों को देखते हुए विशेष अग्निसुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए. वर्ष 2026-27 में 102 मीटर क्षमता के 10, 90 मीटर के 3 और 72 मीटर के 7 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे. 

9 वर्षों में दोगुनी हुई अग्निशमन क्षमता

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद अग्निशमन केंद्रों की संख्या 140 से बढ़कर 260 हो गई है. फायर वाहनों की संख्या 750 से बढ़कर 1660 हो चुकी है. 400 अतिरिक्त वाहन खरीद की प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री ने फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल और जनजागरूकता अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने फायर एनओसी व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया.

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Published at : 09 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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