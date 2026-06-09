हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे! अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा उम्मीदवारों की धड़कन

यूपी में 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे! अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा उम्मीदवारों की धड़कन

UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के वर्तमान विधायक हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते हैं बल्कि बाकी जीवन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है. अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बना गया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी के 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे. जब सारे ‘घटिया एक्सप्रेसवे’ बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तब हटाया तो क्या हटाया? सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने-कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई."

इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे लिखा-"यही फार्मूला उप्र की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जहाँ इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी और बाकी उन 9-10 सीटों पर भी जहां बीजेपी हेरफेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वोट से नहीं. इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे. वैसे तो सुना है कि बीजेपी के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि ‘पीडीए’ के सामने उनके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है. बीजेपी के मूल वोटर अब एक-चौथाई भी नहीं रह गए हैं, इसीलिए बीजेपी के वर्तमान विधायक हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते हैं बल्कि बाकी जीवन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस बार बीजेपी पक्का जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी."

राम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों के बीच रामभद्राचार्य बोले- अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे...

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"दरअसल बीजेपी के वर्तमान विधायकों ने जनता के आक्रोश को पढ़ लिया है क्योंकि बीजेपी की महा-भ्रष्ट, बेईमान और दमनकारी नीतियों की वजह से आई हर तरह की दिक्कतों जैसे दिनदहाड़े की लूट, रंगदारी, हत्या, जमीनों की कब्जेबाजी, घूसखोरी-कमीशनखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, पीडीए पर अत्याचार, पक्षपात, सांप्रदायिक राजनीति की वजह से हो रही नाइंसाफी, पेपर लीक, संविधान की अवहेलना, आरक्षण की हकमारी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ व महिलाओं के प्रति बेतहाशा बढ़ते अपराध, चुनावी हेराफेरी और चंदा-चढ़ावा चोरी की वजह से जन-जन का गुस्सा उबाल-उफान पर आ चुका है."

और पढ़ें
Published at : 09 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे! अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा उम्मीदवारों की धड़कन
यूपी में 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे! अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा उम्मीदवारों की धड़कन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: बागपत में अवैध संबंधों के विवाद में युवक की हत्या, बोरे में भरकर फेंका शव, 3 आरोपी गिरफ्तार
बागपत में अवैध संबंधों के विवाद में युवक की हत्या, बोरे में भरकर फेंका शव, 3 आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: पानी की टंकी में एक-दो नहीं, सांप के 27 बच्चे मिलने से हड़कंप, परिवार में दहशत
हरिद्वार: पानी की टंकी में एक-दो नहीं, सांप के 27 बच्चे मिलने से हड़कंप, परिवार में दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: AMU कर्मचारी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाए 80 लाख, कर्ज चुकाने बना लॉरेंस बिश्नोई, मांगी फिरौती
AMU कर्मचारी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाए 80 लाख, कर्ज चुकाने बना लॉरेंस बिश्नोई, मांगी फिरौती
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने ही विधायक से नाराज होकर रोने लगे BJP पार्षद संजय गुजराती, कहा- संगठन से करेंगे शिकायत
अपने ही विधायक से नाराज होकर रोने लगे BJP पार्षद संजय गुजराती, कहा- संगठन से करेंगे शिकायत
विश्व
अमेरिका ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का क्रिप्टो फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
US ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
क्रिकेट
खिलाड़ियों के बीच जमकर हुई घूंसेबाजी, इस क्रिकेट टीम का कप्तान भी लड़ाई शामिल; मचा बवाल
खिलाड़ियों के बीच जमकर हुई घूंसेबाजी, इस क्रिकेट टीम का कप्तान भी लड़ाई शामिल; मचा बवाल
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
एग्रीकल्चर
Clove Farming At Home: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम
किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम
टेक्नोलॉजी
क्या Airplane Mode सच में रोक देता है Smartphone Radiation? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
क्या Airplane Mode सच में रोक देता है Smartphone Radiation? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget