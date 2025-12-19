लखनऊ में 20-21 दिसंबर को लगेगा अटल स्वास्थ्य मेला, कई तरह की बीमारियों के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद

लखनऊ में अटल जयंती पर इस साल भी बड़े स्तर पर अटल स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा. मेला संयोजक नीरज सिंह ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह की प्रेरणा से यह आयोजन लगातार पांच वर्षों से हो रहा है. यह मेला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगा.



दो दिन चलने वाले इस स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर मिलकर लोगों की निःशुल्क जांच और इलाज करेंगे. महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी. दिव्यांग लोगों की जांच कर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, साथ ही ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण भी मुफ्त वितरित किए जाएंगे. आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी मेले में मौजूद रहेगी.

मेले में होंगी कई प्रकार की जांच

मेले में सामान्य जांच के साथ-साथ सर्वाइकल और स्तन कैंसर, मैमोग्राफी सहित अन्य कैंसर की जांच, खून की जांच और रेडियोलॉजी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहले से रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं. पिछले साल करीब 23 हजार लोगों ने इस स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया था, इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

100 से अधिक निजी अस्पताल और संस्थान देंगी सेवाएं

अटल स्वास्थ्य मेले में एसजीपीजीआई और मेडिकल कॉलेज के साथ 100 से अधिक निजी अस्पताल और संस्थान अपनी सेवाएं देंगे. इनमें मेदांता, अपोलो मेडिक्स, मैक्स, सहारा, एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, लखनऊ कैंसर हॉस्पिटल, नारायण सेवा संस्थान सहित कई बड़े अस्पताल शामिल हैं.

बीमारियों के विशेषज्ञ मेले में रहेंगे मौजूद

मेले में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, टीबी और कुष्ठ रोग, हृदय, कैंसर, आंख, दांत, किडनी, त्वचा, मानसिक स्वास्थ्य, सांस, हड्डी और मधुमेह जैसी बीमारियों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे. ईसीजी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर, एचआईवी सहित सभी जरूरी पैथोलॉजी जांचें भी मुफ्त होंगी. इसके अलावा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और नशा मुक्ति से जुड़े स्टाल भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग इलाज के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो सके.