कुशीनगर में बड़ा हादसा, जयपुर से मधुबनी बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल
Kushinagar Bus Accident: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में NH-28 पर एक बस पलटने से 24 यात्री घायल हो गए. बस जयपुर से मधुबनी जा रही थी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य किया..
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब एक बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई. जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही बस अचानक कुशीनगर में पलट गई. बस में बैठे करीब 24 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं.
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद करनी शुरू की और पुलिस को फोन किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीयों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुट गई. बस में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है.
घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
NH-28 पर हुआ हादसा
बता दें, हादसा कुशीनगर जिले में यूपी-बिहार बॉर्डर पर हुआ. घटना नेशनल हाईवे-28 पर तरयासुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास की है. दिवाली के बाद भाई दूज और छठ पर्व के लिए देश भर से भारी संख्या में लोग अपने-अपने घर पहुंच रहे हैं. बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है. इस बीच यूपी में यह बड़ा हादसा हो गया.
डिवाइडर से टकराकर पलटी बस
बताया जा रहा है कि बस में करीब 80 यात्री सवार थे. यह लग्जरी बस जयपुर से मधुबनी के चरउट जा रही थी. ओवरटेक करने के दौरान ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और अचानक बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा.
