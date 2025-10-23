हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकुशीनगर में बड़ा हादसा, जयपुर से मधुबनी बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल

कुशीनगर में बड़ा हादसा, जयपुर से मधुबनी बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल

Kushinagar Bus Accident: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में NH-28 पर एक बस पलटने से 24 यात्री घायल हो गए. बस जयपुर से मधुबनी जा रही थी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य किया..

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Oct 2025 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब एक बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई. जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही बस अचानक कुशीनगर में पलट गई. बस में बैठे करीब 24 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं. 

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद करनी शुरू की और पुलिस को फोन किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीयों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुट गई. बस में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है. 
घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. 

NH-28 पर हुआ हादसा

बता दें, हादसा कुशीनगर जिले में यूपी-बिहार बॉर्डर पर हुआ. घटना नेशनल हाईवे-28 पर तरयासुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास की है. दिवाली के बाद भाई दूज और छठ पर्व के लिए देश भर से भारी संख्या में लोग अपने-अपने घर पहुंच रहे हैं. बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है. इस बीच यूपी में यह बड़ा हादसा हो गया.  

डिवाइडर से टकराकर पलटी बस

बताया जा रहा है कि बस में करीब 80 यात्री सवार थे. यह लग्जरी बस जयपुर से मधुबनी के चरउट जा रही थी. ओवरटेक करने के दौरान ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और अचानक बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा. 

और पढ़ें
Published at : 23 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
Accident Kushinagar News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास का सबसे डरावना खेल
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ओटीटी
They Call Him OG OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं पवन कल्याण की धांसू फिल्म, ओटीटी पर भी होगा जलवा
कब और कहां देख सकते हैं पवन कल्याण की धांसू फिल्म, ओटीटी पर भी होगा जलवा
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
ट्रेंडिंग
किन्नर ने की बदसलूकी तो शख्स ने सिखा दिया सबक! माफी मांगने लगा पूरा ग्रुप- वीडियो वायरल
किन्नर ने की बदसलूकी तो शख्स ने सिखा दिया सबक! माफी मांगने लगा पूरा ग्रुप- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
छठ पर नहीं जा पा रहे बिहार तो कैसे करें पूजा? जान लें बेहद आसान तरीका
छठ पर नहीं जा पा रहे बिहार तो कैसे करें पूजा? जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget