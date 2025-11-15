उत्तराखंड के कोटाबाग क्षेत्र में अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए जिला खान अधिकारी ताजबर सिंह नेगी की टीम ने बुधवार देर रात बड़ी कार्यवाही अंजाम दी. 13 नवंबर की रात लगभग 11:45 बजे प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर खान विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पट्टी स्यात स्थित AP रिजॉर्ट परिसर में छापा मारा. इस दौरान टीम ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन और खनिज सामग्री के अवैध परिवहन का खुलासा किया.

मौके पर पाया गया कि रिजॉर्ट स्वामी द्वारा परिसर के भीतर ही दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध खनन कराया जा रहा था और निकाले गए खनिज को तीन डंपरों में लोड किया जा रहा था. अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई लोग वहां से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों जेसीबी और तीनों डंपरों को सीज कर लिया.

बिना परमिशन के चल रहा था खनन

जांच में पाया गया कि रिजॉर्ट संचालक के पास खनन से संबंधित किसी भी प्रकार की वैध अनुमति उपलब्ध नहीं थी. नियमों के उल्लंघन पर खान अधिकारी ताजबर सिंह नेगी ने AP रिजॉर्ट पर ₹8,54,262 का भारी जुर्माना लगाया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

नेगी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें.

कार्रवाई के दौरान खान निरीक्षक अनिल मुयाल, वन विभाग से डीप्टी रेंजर देवकी नंदन सहित संयुक्त टीम मौजूद रही. विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है. इसके साथ ही अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.