किन्नर अखाड़े में दो फाड़, स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने छोड़ा अखाड़ा

किन्नर अखाड़े से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गई हैं, किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने किन्नर अखाड़ा छोड़ दिया है. टीना मां कल मंगलवार (4 नवंबर) को प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन करेंगी. वह मंगलवार सुबह 10 बजे नया बैरहना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन करेंगी.

नए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही कौशल्या नंद गिरी जी उर्फ टीना मां आचार्य महामंडलेश्वर बनेंगी. मंगलवार को ही आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक किया जायेगा. इस कार्यक्रम में मुंबई की प्रख्यात सोशल वर्कर व फिल्म अभिनेत्री श्रीगैरी सांमत और दिल्ली से प्रख्यात तंत्र साधिका भवानी मां और डाली मां मौजूद रहेंगी.

कार्यक्रम में कई जिलों के किन्नर मौजूद रहेंगे

इस मौके पर अयोध्या, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी,मिर्जापुर और वाराणसी के किन्नर मौजूद रहेंगे. किन्नर गुरुओं की से आशीर्वाद किन्नर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे.

किन्नर अखाड़ा अभी भी जूना अखाड़े के साथ

बता दें कि 13 अक्टूबर 2015 को उनके उज्जैन स्थित आश्रम अध्यात्म वाटिका में किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था. साल 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में आया था, 2019 में किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े से समझौता कर लिया था. फिलहाल किन्नर अखाड़ा अभी भी जूना अखाड़े के साथ है, किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं.

साल 2019 कुंभ में पीठाधीश्वर बनीं कौशल्या नंद गिरी

कौशल्या नंद गिरी ऊर्फ टीना मां खुद साल 2019 कुंभ में पीठाधीश्वर बनीं और 2021 में महामंडलेश्वर. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य के रूप में वे समाज सेवा में सक्रिय रहीं. प्रयागराज के लोगों का स्नेह उन्हें हमेशा मिला, यहां तक कि साल 2022 में उन्होंने बीजेपी से मेयर टिकट की मांग की थी.

