किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में हो रहे नगरपालिका चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हो गया. देखते ही देखते हंगामा इतना बड़ गया की नौबत मारपीट पर आ गयी. किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थको बीच जमकर मारपीट हो गई. जिसको लेकर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया.

मामला बढ़ता देख भारी संख्या पुलिस फोर्स घटनास्थल पर आ गयी. पुलिस ने जमा भीड़ को लाठी फटकार कर भगाया. इस दौरान काफी देर स्थिति भागमभाग वाली रही. दोनों पक्षों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए.

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मत पेटियों पर पर्दा लगाने से गर्माया मामला

किच्छा में शाम होते-होते स्ट्रांग रूम मारपीट व धरना के साथ साथ अखाडा बन गया. मामला मत पेटियों पर पर्दा लगाए जाने क़ो लेकर विवाद उपजा, जिसको विधायक बेहड़ ने जाली लगाने व पर्दा न लगाने कि मांग के लिए लड़ रहे थे. किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थको बीच जमकर मारपीट हो गई. किच्छा विधायक बेहड़ नवीन मंडी में धरने पर बैठ गए.

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए.इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के करीबी ने बेहड़ विधायक तिलकराज पर हाथ छोड़ दिया. इसके बाद समर्थकों में मारपीट शुरू हो गयी. जिस पर दोनों ओर के समर्थक आमने-सामने आ गए. स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ीं.

कांग्रेस विधायक ने लगाए आरोप

अपनी और समर्थकों की गिरफ्तारी से कांग्रेस विधायक तिलकराज भड़क गए और नेशनल 74 पर जाम लगा दिया. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको तितर-बितर किया. इस दौरान हाइवे पर अफरा-तफरी मच गयी. विधायक ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.

अधिकारियों ने बताया कि हंगामे के बाद स्थिति काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कोई चोटिल नहीं है. स्थिति पूरी तरह काबू में है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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