गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े

किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े

किच्छा में नगर पालिका चुनाव के दौरान मत पतियों पर पर्दा लगाने से विवाद गर्मा गया. विधायक तिलकराज और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 23 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में हो रहे नगरपालिका चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हो गया. देखते ही देखते हंगामा इतना बड़ गया की नौबत मारपीट पर आ गयी. किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थको बीच जमकर मारपीट हो गई. जिसको लेकर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया. 

मामला बढ़ता देख भारी संख्या पुलिस फोर्स घटनास्थल पर आ गयी. पुलिस ने जमा भीड़ को लाठी फटकार कर भगाया. इस दौरान काफी देर स्थिति भागमभाग वाली रही. दोनों पक्षों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम
आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल

मत पेटियों पर पर्दा लगाने से गर्माया मामला 

किच्छा में शाम होते-होते स्ट्रांग रूम मारपीट व धरना के साथ साथ अखाडा बन गया. मामला मत पेटियों पर पर्दा लगाए जाने क़ो लेकर विवाद उपजा, जिसको विधायक बेहड़ ने जाली लगाने व पर्दा न लगाने कि मांग के लिए लड़ रहे थे. किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थको बीच जमकर मारपीट हो गई. किच्छा विधायक बेहड़ नवीन मंडी में धरने पर बैठ गए.

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए.इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के करीबी ने बेहड़ विधायक तिलकराज पर हाथ छोड़ दिया. इसके बाद समर्थकों में मारपीट शुरू हो गयी. जिस पर दोनों ओर के समर्थक आमने-सामने आ गए.  स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ीं.

कांग्रेस विधायक ने लगाए आरोप 

अपनी और समर्थकों की गिरफ्तारी से कांग्रेस विधायक तिलकराज भड़क गए और नेशनल 74 पर जाम लगा दिया. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको तितर-बितर किया. इस दौरान हाइवे पर अफरा-तफरी मच गयी. विधायक ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.

अधिकारियों ने बताया कि हंगामे के बाद स्थिति काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कोई चोटिल नहीं है. स्थिति पूरी तरह काबू में है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला

Published at : 23 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Udhamsingh Nagar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम
आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
इंडिया
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
स्पोर्ट्स
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
शिक्षा
IIT रुड़की में प्रोफेसर बनने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
IIT रुड़की में प्रोफेसर बनने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget