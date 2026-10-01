छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी भाइयों को दबोचा

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में खटीमा कोतवाली थाना क्षेत्र के खेतलसंडा गांव में बीती 27 सितंबर को एक युवती के पिता रोहित की छेड़छाड़ का विरोध करने पर गांव के ही दबंग भाइयों ने बेरहमी से पीट दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों ने मृतक के सिर पर चारपाई के पाटे से सिर पर वार किया था, जिसमें वह लहू-लुहान हो गया था. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गयी थी. जबकि परिजनों में कोहराम मच गया था.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली खटीमा क्षेत्रान्तर्गत खेतलसण्डा खाम स्थित सरकारी नल के पास युवती पानी लेने गई थी. तभी वहां संजय और सुभाष उससे छेड़छाड़ करने लगे. युवती के पिता रोहित द्वारा इसका विरोध किए जाने पर नामजद अभियुक्तगण संजय एवं सुभाष निवासी खेतलसण्डा खाम,द्वारा रोहित के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है.

तहरीर के अनुसार, आरोपी संजय द्वारा चारपाई की पाटी से रोहित के सिर पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल रोहित को उपचार हेतु विभिन्न चिकित्सालयों में ले जाया गया. हालत क़ो गंभीर देखते हुए अन्य जगह उपचार के दौरान मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं. दोनों को समुचित धाराओं में चालान कर जेल भेजा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और यहां काम के सिलसिले में आया हुआ था. परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित परिवार अभी भी दहशर में है.

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