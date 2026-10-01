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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा...' चंपत राय ने क्यों दिया बड़ा बयान?

'राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा...' चंपत राय ने क्यों दिया बड़ा बयान?

राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर चंपत राय ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अयोध्या में कई लोग राम जन्मभूमि के नाम पर आए, पैसा कमाया और चले गए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पुराने घटनाक्रम का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या में कई लोग आए, राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाया और चले गए. इसके साथ ही उन्होंने 1983 की एक अहम घटना भी साझा की, जिसे उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के आगे बढ़ने से जोड़कर बताया.

चंपत राय ने मंच से कहा कि अयोध्या में कई लोग आए और राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाया और चले गए. उन्होंने राम जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन के दौरान सामने आए लोगों और घटनाओं का जिक्र करते हुए यह बात कही.

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उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 6 मार्च 1983 की उस घटना को भी देखना जरूरी है, जब विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल मुरादाबाद में पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना से मिलने पहुंचे थे.

चंपत राय ने बताया कि 6 मार्च 1983 को अशोक सिंघल मुरादाबाद में दाऊदयाल खन्ना से मिलने पहुंचे थे. दाऊदयाल खन्ना उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे और पूर्व मंत्री रह चुके थे.

चंपत राय के मुताबिक, मुलाकात के दौरान अशोक सिंघल ने दाऊदयाल खन्ना से कहा कि अगर इंदिरा गांधी के कहने पर आप पीछे हट जाएंगे तो क्या होगा. इसी बात पर दाऊदयाल खन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया.

'इंदिरा गांधी के कहने पर पीछे हट जाएंगे'

चंपत राय ने मंच से इस पूरे घटनाक्रम को साझा करते हुए बताया कि अशोक सिंघल ने दाऊदयाल खन्ना से कहा था, 'इंदिरा गांधी के कहने पर आप पीछे हट जाएंगे'. इसके बाद दाऊदयाल खन्ना ने तुरंत कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया.

चंपत राय ने बताया कि यह घटना 6 मार्च 1983 की थी. उनके मुताबिक, इस घटना और दाऊदयाल खन्ना के इस्तीफे के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को गति मिली और आंदोलन आगे बढ़ा.

आंदोलन के शुरुआती दौर का किया जिक्र

चंपत राय ने अपने संबोधन में राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े इस घटनाक्रम को सामने रखा. उन्होंने बताया कि अशोक सिंघल और दाऊदयाल खन्ना के बीच हुई बातचीत के बाद दाऊदयाल खन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था.

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उन्होंने कहा कि इसी घटना और इस्तीफे के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ने की दिशा मिली. मंच से चंपत राय ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या आने वाले लोगों का भी जिक्र किया और कहा कि कई लोग राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाकर चले गए.

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Published at : 01 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Ram Janmabhoomi Champat Rai UP NEWS
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