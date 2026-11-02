यूपी में सरकारी राशन में बड़ी हेराफेरी, गरीबों के हक का 57 क्विंटल गेहूं-चावल गायब

गरीबों के हिस्से का सरकारी राशन हड़पने के मामले में अमेठी जिले के जामों विकासखंड की ग्राम पंचायत राजामऊ के निलंबित कोटेदार पचईराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सरकारी खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता और स्टॉक में भारी कमी मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है.

जांच में दुकान से 57.24 क्विंटल गेहूं-चावल और 45 किलोग्राम चीनी गायब मिली है. जिलाधिकारी की अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर थाना जामों पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने की हुई थी शिकायत

मामले की शुरुआत ग्रामीणों की शिकायत से हुई थी. ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कोटेदार पचईराम ने सितंबर माह का सरकारी राशन वितरित करने के नाम पर उपभोक्ताओं से ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया, लेकिन उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया. गरीब उपभोक्ता राशन लेने के लिए दुकान के चक्कर लगाते रहे, जबकि मशीन में उनके नाम पर राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी. इस संबंध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिलाधिकारी से शिकायत कर सरकारी राशन हड़पने का आरोप लगाया था.

जांच के बाद 14 अक्टूबर को दुकान निलंबित

ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे. जांच में उचित दर दुकान के संचालन और खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 14 अक्टूबर को कोटेदार पचईराम की उचित दर दुकान निलंबित कर दी गई. साथ ही दुकान को ग्राम पंचायत घाटमपुर के कोटेदार महेश कुमार से संबद्ध कर दिया गया. निर्देश दिया गया कि दुकान में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न, ई-पॉश मशीन और अन्य संबंधित उपकरण संबद्ध कोटेदार को सौंप दिए जाएं, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी न हो.

संबद्ध कोटेदार ने राशन नहीं मिलने की दी शिकायत

दुकान निलंबित होने के बाद जब उसे घाटमपुर के कोटेदार महेश कुमार से संबद्ध किया गया तो अवशेष खाद्यान्न को लेकर मामला सामने आया. महेश कुमार ने शिकायत की कि उन्हें पूर्व कोटेदार की दुकान में मौजूद शेष सरकारी राशन नहीं मिला है. इसके बाद खाद्यान्न की वास्तविक उपलब्धता और सरकारी अभिलेखों में दर्ज स्टॉक की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभाग ने भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया.

भौतिक सत्यापन में खुली राशन की हेराफेरी

27 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने राजामऊ स्थित उचित दर दुकान का भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान सरकारी अभिलेखों में दर्ज खाद्यान्न और मौके पर उपलब्ध राशन का मिलान किया गया. जांच में बड़े पैमाने पर अंतर सामने आया. अभिलेखों के अनुसार दुकान में 31.29 क्विंटल गेहूं और 46.95 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल आठ क्विंटल गेहूं और 13 क्विंटल चावल ही मिला.

इस तरह स्टॉक में 23.29 क्विंटल गेहूं और 33.95 क्विंटल चावल कम पाया गया. दोनों को मिलाकर कुल 57.24 क्विंटल सरकारी खाद्यान्न गायब मिला. इसके अतिरिक्त 45 किलोग्राम चीनी का भी कोई पता नहीं चला. इस खुलासे के बाद सरकारी राशन के गबन का मामला और गंभीर हो गया.

डीएम की अनुमति के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न की भारी कमी सामने आने के बाद पूर्ति विभाग ने कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की. जिलाधिकारी से 30 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने थाना जामों में लिखित तहरीर दी. थानाध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि निलंबित कोटेदार पचईराम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

अब पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. सरकारी राशन की इतनी बड़ी मात्रा में कमी मिलने के बाद क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीब परिवारों के लिए आवंटित खाद्यान्न आखिर कहां गया और उपभोक्ताओं को उनके हिस्से का राशन क्यों नहीं मिला. जांच और पुलिस विवेचना के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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