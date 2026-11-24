उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) को हटा दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मयंक पाठक ने सोमवार को बताया कि ओवैसी को ‘सलामी गारद’ दिये जाने के मामले में सीओ पवन कुमार को पद से हटाकर सीओ (यातायात) बना दिया गया है.

ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले CO का हटाया

एएसपी पाठक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और घटना के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच 'एक्स' से संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने के लिए भी पत्र लिखा गया है. एएसपी के एक्शन के बाद पुलिस प्रशासन में हलचलें तेज हो गई हैं.

जानें- क्या है पूरा मामला?

दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 21 नवंबर को सहारनपुर आए थे, जहां उन्हें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लवी त्रिपाठी से मिलना था. इससे पहले वह सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के आगमन पर पुलिस प्रशासन ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने की व्यवस्था की थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक न्यायाधीश को पूर्वाह्न 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचना था लेकिन, उनके पहुंचने से पहले ओवैसी वहां पहुंच गए और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें न्यायाधीश समझकर 'गार्ड ऑफ ऑनर' दे दिया. उन्होंने बताया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया था.

पाठक ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने 'एक्स कॉर्प' के सुरक्षा एवं कानूनी नीति विभाग को पत्र भेजकर 19 एक्स खातों की सूची सौंपी है और उनसे संबंधित वीडियो एवं पोस्ट हटाने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच भी जारी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था.