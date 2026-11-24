मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज यहां उनके सरकारी आवास पर ताइवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी क्रिएटिव सेंसर इंक. के चेयरपर्सन यूजीन हुआंग ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान यूजीन हुआंग ने उत्तर प्रदेश में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेंसर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगभग ₹1,141 करोड़ (USD 122 मिलियन) के निवेश का प्रस्ताव रखा.

भेंट के दौरान यूजीन हुआंग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी कार्यप्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है, उससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा प्रदेश के प्रति बहुत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनते हुए यहां अपनी महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए उत्साहित है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूजीन हुआंग और क्रिएटिव सेंसर इंक. के प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश में स्वागत करते हुए प्रस्तावित निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है और राज्य सरकार प्रदेश में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी.

उन्होंने यीडा क्षेत्र में 300 एकड़ में विकसित हो रही ताइवान सिटी और सेमीकंडक्टर इकाई के बारे में चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की नीतियां पूरी तरह उद्योग-हितैषी हैं और निवेशकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इकाई की स्थापना से आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे.

बता दें कि कि ताइपे (ताइवान) मुख्यालय वाली क्रिएटिव सेंसर इंक. की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी और यह वर्ष 2005 से ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. कंपनी इमेज सेंसर, कैमरा एवं इन्फ्रारेड सेंसर मॉड्यूल, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा AI-सक्षम इमेज प्रोसेसिंग एवं इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है. क्रिएटिव सेंसर इंक. की इस प्रस्तावित परियोजना से प्रदेश में 1,150 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिनमें स्थानीय इंजीनियरों और प्रबंधन पेशेवरों के लिए 200 से अधिक उच्च-कौशल रोजगार के अवसर शामिल हैं. इस निवेश से उत्तर प्रदेश वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा तथा प्रौद्योगिकी के स्थानीयकरण को बल मिलेगा.