गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. कोतवाली जेवर क्षेत्र के दयानतपुर गांव में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हो गया. इस दर्दनाक हादसे में 56 वर्षीय वीरपाल सिंह और उनके 24 वर्षीय बेटे अभिषेक की झुलसकर मौत हो गई. घर में 2 दिसंबर को बेटी की शादी होनी थी लेकिन, इस घटना ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है.

ये दर्दनाक हादसा सोमवार शाम करीब साढ़े 6 बजे हुआ, जब घर में रखे सिलेंडर में गैस रिसाव होने लगा और आग लग गई. इससे पहले कि घरवाले कुछ समझ पाते सिलेंडर में ज़ोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में पिता वीरपाल और बेटे अभिषेक की मौत हो गई जबकि अभिषेक की 22 वर्षीय पत्नी काजल और 2 साल का मासूम बच्चा आदित्य झुलस गए.

सिलेंडर में धमाके से पिता-पुत्र की मौत

हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे जिसके बाद आग में झुलसे मां-बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फ़िलहाल दोनों की हालात खतरे से बाहर बनी हुई है. उनका इलाज किया जा रहा है. इस घर में दो दिसंबर को बेटी की शादी होने वाली थी. परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था लेकिन, उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया.

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार का कहना है कि शाम लगभग 6:30 बजे कोतवाली जेवर क्षेत्र अंतर्गत गांव दयानतपुर में सिलेंडर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. मौके पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक वीरपाल के घर में सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हुआ. इस हादसे में वीरपाल और उनके बेटे अभिषेक की मौत हो गई है. जबकि दो लोग घायल है.

फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस शवों का पंचायतनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. घटना की जानकारी मिलते ही जेवर के विधायक धीरेंद सिंह मौके पर पहुंचे और पीडित परिवार से मुलाक़ात की है. इस घटना के बाद पूरे गाँव में ग़म का माहौल हो गया है.