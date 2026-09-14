केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तंज, PDA को बताया 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी'

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले परस्पर बयानबाजी तेज हो चुकी है. जिसमें दोनों ओर से नेता अपने-अपने दावों से विपक्षी पर वार कर रहे हैं. अब सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के PDA को 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' बताया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की तीसरी बार जीत का दावा किया और सपा-कांग्रेस गठबंधन को 2024 की तरह लाभ न मिलने के संकेत दिए. साथ ही जनता का विश्वास अब बीजेपी में बताया.

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सपा के पीडीए पर तंज

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा अगड़ा-पिछड़ा-दलित समाज की उस पवित्र ‘त्रिवेणी’ संगम की तरह है, जिसमें सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है. दूसरी ओर सपा का PDA यानी 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी.' जहां जनता के विकास से ज्यादा परिवार, गुंडों और अपराधियों के संरक्षण की चिंता होती है."

2024 न दोहरा पाने का दावा

आगामी चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत का दावा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, "सपा का इतिहास उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक रहा है. साज़िश और झूठ के सहारे चुनाव एक बार जीता जा सकता है, बार-बार नहीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को जो राजनीतिक लाभ मिला, वह साल 2027 में दोहराया नहीं जाएगा. उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है."

हालांकि इस पर अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन बीते दिनों में दोनों ओर सोशल मीडिया पर बयानबाजी लगातार जारी है. केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही इन दिनों कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकते.

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