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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तंज, PDA को बताया 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी'

केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तंज, PDA को बताया 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए उसके PDA को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताया. यही नहीं उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी का लगातार तीसरी बार जीत का दावा किया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले परस्पर बयानबाजी तेज हो चुकी है. जिसमें दोनों ओर से नेता अपने-अपने दावों से विपक्षी पर वार कर रहे हैं. अब सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के PDA को 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' बताया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की तीसरी बार जीत का दावा किया और सपा-कांग्रेस गठबंधन को 2024 की तरह लाभ न मिलने के संकेत दिए. साथ ही जनता का विश्वास अब बीजेपी में बताया.

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सपा के पीडीए पर तंज 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा अगड़ा-पिछड़ा-दलित समाज की उस पवित्र ‘त्रिवेणी’ संगम की तरह है, जिसमें सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है. दूसरी ओर सपा का PDA यानी 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी.' जहां जनता के विकास से ज्यादा परिवार, गुंडों और अपराधियों के संरक्षण की चिंता होती है."

2024 न दोहरा पाने का दावा 

आगामी चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत का दावा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, "सपा का इतिहास उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक रहा है. साज़िश और झूठ के सहारे चुनाव एक बार जीता जा सकता है, बार-बार नहीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को जो राजनीतिक लाभ मिला, वह साल 2027 में दोहराया नहीं जाएगा. उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है."

हालांकि इस पर अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन बीते दिनों में दोनों ओर सोशल मीडिया पर बयानबाजी लगातार जारी है. केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही इन दिनों कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकते.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA
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