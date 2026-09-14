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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरा CEO बनना तय था लेकिन...' जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर पूर्व IPS ने उठाए सवाल

'मेरा CEO बनना तय था लेकिन...' जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर पूर्व IPS ने उठाए सवाल

राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए CEO पद पर पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को नियुक्ति कर लिया गया है. मगर उनकी इस नियुक्ति पर पूर्व IPS राजेश पांडे ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 14 Sep 2026 12:25 PM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को नियुक्ति कर लिया गया है और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है. मगर उनकी इस नियुक्ति पर पूर्व IPS राजेश पांडे ने बड़ा सवाल खड़ा किया है.

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए 16 चयनित आवेदकों के इंटरव्यू हुए थे, लेकिन पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इंटरव्यू में नहीं आए थे, फिर भी वे इस पद कि लिए नियुक्त हो गए, मगर कैसे ये किसी को नहीं पता?

'मेरा CEO  बनना तय था, लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता!'

IPS राजेश पांडे ने आगे कहा कि 16 चयनित आवेदकों के इंटरव्यू में 'मेरा CEO  बनना तय था, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये तो ट्रस्ट वाले ही बता सकते हैं'. दरअसल,राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ के चयन की व्यापक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित प्रक्रिया हुई थी, जिसमें देशभर से करीब  5585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट हुए थे.

इन 16 उम्मीदवारों में से   IPS राजेश पांडे और पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर मिश्रा का नाम संभावित सीईओ की लिस्ट में शामिल था, जिसमें सूत्रों के अनुसार माना जा रहा था कि IPS पांडे की ही इस पद के लिए नियुक्ति होगी. मगर पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति ने सब को चौका दिया है.

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नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट और पूर्व एयर मार्शल पर सवाल

पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा  के राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनने के बाद अब जैसे ही उनकी आवासीय व्यवस्था का प्रबंध होता है, वैसे ही वे यहां रहना शुरू कर देंगे. जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण के दौरान एक मात्र ऐसे इंजीनियर थे, जिन्होंने यहां छुट्टी लेकर सेवा दी थी. मगर अब जितेंद्र मिश्रा इस नियुक्ति को लेकर IPS राजेश पांडे ने ट्रस्ट और उन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR
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