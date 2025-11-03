केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही छठी मईया को'

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर छठी मां को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अपनी माता के सिवा राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को, अब ऐसी शख्सियत से भगवान देश बचाए.

बीते दिनों आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा, क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं, क्या वे सहन करेंगी?

क्या बिहार की माताएं-बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी?

उन्होंने आगे कहा था कि बेशर्मी से बोल रहे हैं, उनके लिए छठ पूजा नौटंकी है, ड्रामा है. ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं? जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगाजी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं. क्या बिहार की माताएं-बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है. मैं जानता हूं इस अपमान को सैकड़ों साल तक बिहार नहीं भूलेगा.

राहुल गांधी ने दिल्ली में यमुना को लेकर साधा था निशाना

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली की थी और दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा के आयोजन का हवाला देते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था और बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर ‘ड्रामा’ कर सकें, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है.

