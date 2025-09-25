बिहार चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी, BJP ने बनाया चुनाव सह-प्रभारी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसके लिए पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दी है. पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है.

खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव का सह-प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सक्रिय राजनीति और जमीनी स्तर पर संगठन के साथ तालमेल चुनावी रणनीति को मजबूती देगी.

इन दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

वहीं बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है. वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. बीजेपी संगठन ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी गंभीरता और मजबूती से मैदान में उतर रही है.

केशव मौर्य की नियुक्ति अहम

बता दें राजनीतिक गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य की इस नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यूपी की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले मौर्य को बिहार में पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी का मानना है कि मौर्य की सक्रियता और जमीनी स्तर पर संगठन के साथ तालमेल चुनावी रणनीति को मजबूती देगी.

वहीं बिहार चुनाव बीजेपी के लिए 2025 की बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी और ऐसे में अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारकर पार्टी जीत का रोडमैप तैयार कर रही है. फिलहाल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जिसके लिए तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रिय पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं.