'BJP में आना चाहें तो स्वागत है...', बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे आजम खान का कर रहे Welcome

उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज गुरुवार (25 सितंबर) को नंदनी नगर में आयोजित तीन दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने किया. इस दौरान बीजेपी सांसद करण भूषण ने मीडिया से बात करते हुए सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर भी बड़ा बयान दिया. बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण ने आजम खान को बीजेपी में आने पर स्वागत की बात कही है.

बीजेपी सांसद करण भूषण ने सपा नेता आजम खान के बीजेपी में आने पर स्वागत की बात कही. उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई हुई है, अगर बीजेपी में आना चाहें तो स्वागत है और हम भी आजम खान का स्वागत करेंगे.

वहीं कैसरगंज सासंद करण भूषण ने कुश्ती को लेकर कहा कि मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और खेलता रहता हूं. मेरे पिताजी भी खेल को बढ़ावा देते रहे हैं, पीएम मोदी भी खेल को महत्त्व और बढ़ावा दे रहे हैं. इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करण भूषण ने कहा कि ये दूसरा खेल है और वो दूसरा खेल खेल रहे हैं. उन लोगों का राजनैतिक खेल है, संसद में रोज उनको देखता हूं. रोज संसद के अंदर और बाहर खेल होता है, ना आज तक पीएम पर दाग लगा ना बीजेपी पर. घेरने का बहाना ढूंढते है ये लोग, चुनाव को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे है.

जो प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी वो देश के बाहर भी जाएंगी- करण भूषण सिंह

पत्रकारों से बातचीत में बोले बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बाहर ले जाने का विजन प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया का सपना है. सभी फिट रहे और टीम वर्क बना रहे, जो प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी वो देश के बाहर भी जाएंगी.

