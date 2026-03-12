अखिलेश यादव ने बताया LPG का नया फुलफॉर्म, कहा- 'सबसे ज्यादा अफवाह मुख्यमंत्री फैला रहे'

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की स्थिति पर कहा कि LPG का मतलब अब 'लापता गैस' है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर कह रही है कि स्टॉक भरा हुआ है तो फिर लोग लाइन में क्यों लगे हैं. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा अफवाह तो मुख्यमंत्री ही फैलाते हैं. अगर एलपीजी है तो आप लोगों को दीजिए.

लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शरीक होने के बाद गुरुवार (12 मार्च) को अखिलेश यादव ने कहा, "जगह-जगह से तस्वीरें आ रही हैं. लंबी-लंबी लाइन हैं. हम और कहीं की न देखें, गोरखपुर की देखें. लंबी लाइन हैं वहां पर. मुख्यमंत्री खुद ही कुछ दिनों पहले वहां होकर आए हैं. क्या उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी?"

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'कभी कोविड में, कभी नोटबंदी में तो कभी जीएसटी...'

सपा प्रमुख ने कहा कि लोगों ने लकड़ी के इंतजाम और भट्टियां बनानी शुरू कर दी हैं. सरकार की जिम्मेदारी बनती है और तब जब डबल इंजन की सरकार है. डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो हर एक को लाइन में लगा दे? कभी कोविड में, कभी नोटबंदी में तो कभी जीएसटी से व्यापारियों को लाइन में लगाया. अब देखिए एलपीजी के लिए लाइन में लगा रहे हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "सबसे ज्यादा अफवाह कोई फैलाता है तो वो मुख्यमंत्री हैं. कौन अफवाह फैला रहा है? अफवाह तो ये फैल रही है कि गैस है. अगर गैस है तो साहब दीजिए आप...तस्वीरें और वीडियो झूठ नहीं बोलते. कहीं सीएम इस बात के लिए कंफ्यूज तो नहीं है कि उन्हें कोई बता रहा हो कि ये सारी तस्वीरें और वीडियो AI से आ रही हैं. सबसे ज्यादा अफवाह मुख्यमंत्री फैला रहे हैं कि गैस भरी पड़ी हुई है."

सरकार ने जान बूझकर इंटरनेट स्लो कर दिया होगा- सपा चीफ

सर्वर डाउन होने से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि सरकार ने जान बूझकर इंटरनेट स्लो कर दिया हो.

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